Villena liderará la investigación de ARCA contra Sur Finanzas, decide la Cámara de La Plata

La Cámara Federal de La Plata ha decidido que el juez federal Federico Villena se hará cargo de la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, estrecho colaborador del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El fallo, impulsado por el camarista Jorge Di Lorenzo, resolvió una disputa de competencia entre Villena y el subrogante Luis Armella. Ambos jueces trabajaban en paralelo en el mismo caso, dado que Armella ya tenía un expediente anterior relacionado con Sur Finanzas.

Detalles de la Investigación

Este conflicto se originó cuando la fiscal Cecilia Incardona presentó la denuncia ante ARCA y decidió que debía investigarse en un sorteo judicial. Villena fue elegido para el caso, pero Incardona alegó un error en el procedimiento, afirmando que la denuncia estaba conectada con una causa anterior que seguía el juez Armella.

El Argumento de la Fiscal

La fiscal solicitó que Villena se apartara del caso, argumentando que Armella ya estaba investigando un lavado de dinero que incluía a los mismos imputados, incluyendo a Vallejo y al Club Banfield. Sin embargo, Villena se negó, afirmando que tenía la competencia sobre la causa y denunciando a Incardona ante el Procurador General de la Nación.

Reacciones y Avales Judiciales

La Cámara Federal, en su decisión, dictaminó que no había prueba suficiente para sostener la teorías de conexidad que alegaba Incardona. El camarista Di Lorenzo también rechazó la afirmación de que hubo un «error» en el sorteo, aclarando que cualquier otra forma de adjudicación hubiera sido un incumplimiento de sus funciones.

Implicaciones de la Causa

La investigación sobre Sur Finanzas se centra en presuntas maniobras de evasión tributaria y lavado de activos. Entre los sospechosos se encuentran el Club Atlético Banfield y diversos individuos vinculados a la entidad. A pesar de la oposición, los jueces Villena y Armella seguirán operando por separado, trabajando simultáneamente en la misma red de investigaciones.

Avances en Paralelo

Ambos jueces están acumulando pruebas. Armella, apoyado por la fiscal Incardona y el fiscal Diego Velazco, han incorporado a la causa de Vallejo evidencias sobre actividades de la empresa designada por la AFA para manejar recursos en el exterior, dirigida por Javier Faroni.

Recientemente, la AFA y la propiedad de Faroni fueron allanadas por orden de Armella, en respuesta a las revelaciones surgidas de investigaciones llevadas a cabo por LA NACION. Así, mientras la causa de ARCA queda en manos de Villena, el juez Armella continuará su indagación paralela.