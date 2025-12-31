Protestas de agricultores polacos contra el acuerdo comercial UE-Mercosur

Los agricultores de Polonia han encendido la alarma, organizando protestas masivas en más de 180 puntos del país. Con el foco en el inminente acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur, los agricultores temen por el futuro de la producción agrícola nacional.

Las manifestaciones, que incluyen piquetes en las carreteras y protestas frente a oficinas gubernamentales, reflejan la creciente preocupación del sector. Los agricultores polacos advierten que la entrada de alimentos más baratos desde América Latina podría poner en peligro sus medios de vida y las normas de calidad que rigen la producción agrícola en Polonia.

Preocupaciones sobre la Invasión de Productos Extranjeros

Los manifestantes señalan que el acuerdo propuesto podría permitir una inusitada afluencia de productos alimenticios de bajo costo, lo que, según ellos, afectaría no solo a los precios de los alimentos, sino también a miles de empleos en la industria agrícola europea.

Demandas Clave de los Agricultores

Ante este escenario, los agricultores están exigiendo una mayor asistencia financiera y un marco regulatorio más sencillo. También piden que se implementen medidas de protección contra importaciones desmedidas que podrían desestabilizar el mercado local.

El Futuro de la Agricultura Polaca en Juego

Con el nerviosismo aumentando en el sector, los agricultores polacos sostienen que es crucial abordar estas cuestiones antes de proceder con el acuerdo. Las protestas son un claro llamado de atención sobre el delicado equilibrio que sostiene la agricultura en Europa y los posibles riesgos asociados a acuerdos comerciales de gran envergadura.