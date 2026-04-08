Córdoba da comienzo al programa «Saber y Educar» con Florencia Ferrero

La comunicadora digital dará inicio a un espacio de reflexión destinado a los alumnos de quinto y sexto año. La charla, programada para este viernes, explorará temas de gran relevancia para el futuro.

Este viernes a las 15 horas, la reconocida comunicadora Florencia Ferrero será la primera invitada en el programa “Saber y Educar”, una iniciativa impulsada por las escuelas paritarias Dante Alighieri y Castel Franco. La charla se llevará a cabo en la sede de Dante Alighieri, ubicada en Javier Díaz 481, y está dirigida a los estudiantes de quinto y sexto año de ambas instituciones.

Un Ciclo de Reflexión Basado en Dante

Este ciclo mensual busca fomentar un espacio de diálogo y reflexión entre los jóvenes, inspirándose en la Divina Comedia de Dante Alighieri. La obra, considerada un clásico atemporal, profundiza en la naturaleza del alma y la búsqueda de redención, ofreciendo un marco ideal para debates sobre destrezas éticas y el futuro de la humanidad.

Un Laboratorio de Ideas para el Futuro

El programa se desarrolla en un contexto caracterizado por cambios significativos en el ámbito económico, tecnológico y social. La Escuela Dante Alighieri se posiciona como un verdadero laboratorio de ideas, que integra su tradición humanista con una mirada analítica hacia el futuro. “Saber y Educar” facilitará la interacción de los alumnos con referentes destacados en el ámbito cultural y educativo, enriqueciendo su experiencia formativa.

Próximos Invitados del Ciclo

Las futuras ediciones del programa contarán con la participación de importantes figuras de la cultura, como el filósofo y escritor Tomás Balmaceda, conocido como Capitán Intriga, quien estará presente en mayo. También se espera la asistencia de José Palazzo, productor y cofundador de Cosquín Rock, a inicios de junio, propiciando diversas visiones y perspectivas sobre la educación y la cultura contemporánea.