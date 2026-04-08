Cinco diques de Córdoba desbordan tras intensas lluvias

Las intensas lluvias en Córdoba han llevado a que cinco de los principales diques de la provincia rebasen sus niveles de vertedero, generando preocupación en las comunidades cercanas.

Las precipitaciones acumuladas en los últimos días han provocado un notable aumento en los niveles de agua de los embalses de Córdoba. Actualmente, cinco de los seis diques más relevantes de la región, incluyendo San Roque, La Quebrada, Los Molinos, Río Tercero y Cruz del Eje, ya están evacuando excedentes a través de sus compuertas.

Niveles Críticos de Agua en los Diques

Según informes oficiales, el Dique San Roque se encuentra 53 centímetros por encima de su capacidad, mientras que Los Molinos llega a 86 centímetros, Río Tercero a 31 centímetros, La Quebrada a 6 centímetros, y Cruz del Eje a 3 centímetros por encima de su nivel de vertido.

Situación de Otros Diques

Aun así, hay embalses que no han alcanzado su máxima capacidad. El Dique La Viña se encuentra a 22 centímetros de su cota plena, mientras que Dique El Cajón presenta un margen de 4.23 metros y Dique Pichanas de 3.22 metros.

Monitoreo y Precauciones en Comunidades Afectadas

Ante esta situación, las autoridades mantienen un monitoreo constante para regular el caudal y prevenir posibles inundaciones en zonas aledañas. Localidades como Villa Carlos Paz, Río Ceballos y Capilla del Monte están bajo vigilancia, y se solicita a los habitantes extremar precauciones en las áreas ribereñas debido al incremento de los ríos y arroyos.

Reservas de Agua en el Horizonte

Faltando solo 22 días para el inicio de la temporada seca, el Gobierno provincial asegura que los niveles actuales de los diques son óptimos, lo que garantiza suficientes reservas de agua para los meses venideros. Sin embargo, hacen hincapié en la necesidad de continuar con los controles ante la posibilidad de nuevas lluvias.