“El dólar blue cae y el Banco Central aumenta sus reservas”

En un giro inesperado, las reservas internacionales de Argentina han crecido, mientras que el dólar blue experimenta una caída significativa. Descubre todos los detalles sobre el mercado cambiario.

Reservas Internacionales en Aumento

Las reservas internacionales han experimentado un alza de 308 millones de dólares, alcanzando un total de 44.750 millones de dólares al cierre de la jornada. Este aumento refleja la reciente estrategia del Banco Central para fortalecer la economía.

El Dólar Blue Continúa Su Descenso

El dólar blue finalizó la jornada del 8 de abril con una disminución de $5, ubicándose en $1390 en el mercado vendedora y $1380 en el comprador. Este descenso en su cotización marca una tendencia que muchos analistas estarán observando de cerca.

Valores de Otras Divisas

Dólar MEP

El dólar MEP, utilizado por quienes quieren operar en el mercado de bonos, cerró en $1.428,10.

Dólar Contado con Liquidación

En cuanto al dólar Contado con Liquidación, su precio alcanzó los $1.480,90, una cifra que refleja la dinámica fluctuante de las divisas en el país.

Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en promedio a $1.474,10.

Dólar Qatar y Otras Modalidades

La unificación de varios tipos de cambio, que incluye el dólar Qatar, se fijó en $1833.

Valores del Dólar Oficial

En el segmento oficial, el dólar minorista terminó en $1410 a la venta, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1392,50 por unidad.

Operaciones del Banco Central

El Banco Central ha adquirido 102 millones de dólares en el mercado cambiario, contribuyendo al aumento en las reservas internacionales y a la estabilidad económica.