CNV eleva el límite de inversión en plazos fijos para Fondos Comunes

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha aprobado cambios significativos en los Fondos Comunes de Inversión (FCI), buscando mejorar el acceso y el rendimiento para los inversores. Esta novedad promete beneficiar tanto a individuos como a instituciones.

La CNV ha implementado una flexibilización crucial en las carteras de los Fondos Comunes de Inversión, comúnmente conocidos como Money Market o fondos «T+0». A través de la Resolución General N°1126, se han elevado los límites de inversión para los plazos fijos tradicionales y precancelables, con el objetivo de optimizar la asignación de activos y aumentar el rendimiento para los ahorristas.

Nuevos Límites de Inversión

Los cambios introducidos en la normativa son significativos para la estructura de inversión de estos fondos:

Plazos fijos no precancelables: El límite de inversión ha aumentado del 50% al 60% del total del patrimonio del fondo.

Plazos fijos precancelables: Este tope también está alineado con el anterior, subiendo del 50% al 60%.

Límite combinado: La CNV establece un límite máximo del 70% para la inversión total entre ambos tipos de plazos fijos.

Condiciones para la Gestión de Liquidez

Para implementar estos nuevos márgenes de inversión, la CNV ha determinado ciertos requisitos técnicos para asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos:

Vida promedio de los activos: La ampliación al 60% solo es válida si la duración media de los activos en devengamiento no excede los 30 días corridos.

Margen de liquidez: Con base en lo anterior, se debe mantener un monto equivalente a al menos el 65% del total en activos valuados a devengamiento.

La economista Elena Alonso ha comentado que «billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá tienen ahora más margen para invertir en plazos fijos bancarios. Esto significa que el dinero en las billeteras podría generar un rendimiento superior». Además, destaca que «hay más flexibilidad y liquidez para los fondos, lo que potencialmente beneficiará a los ahorristas».

Evaluación de Riesgo y Rendimiento

Desde la CNV, se ha enfatizado que esta decisión es el resultado de un monitoreo constante con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El propósito es ofrecer a los administradores de fondos mayor libertad para aprovechar las tasas de interés, al mismo tiempo que se protege el capital.

Las modificaciones facilitarán una mejor asignación de activos y optimizan el rendimiento para los inversores, sin ignorar la prudencia y la gestión de riesgos apropiada.

Con estos cambios, los fondos de las billeteras virtuales y cuentas comitentes se vuelven más atractivos, buscando no perder contra la inflación y ofreciendo una estructura de cartera más agresiva, con la seguridad de liquidez que demanda el mercado.