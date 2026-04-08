Euro en Vivo: Cotización del Miércoles 8 de Abril

Cotización del Euro Blue y Oficial: Actualización del 8 de Abril

Hoy, miércoles 8 de abril de 2026, descubre los últimos valores del euro blue y oficial, y cómo influye en el mercado argentino.

Euro Blue: Cotización Actual

En la jornada de hoy, el euro blue se sitúa en $1.723,29 para la compra y $1.657,03 para la venta. Esta moneda informal, que habitualmente tiene un precio más elevado que el oficial, ha visto una disminución en la brecha gracias a políticas recientes de ajuste.

Euro Oficial: Valor del Día

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA), la cotización del euro oficial es de $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta este miércoles.

El riesgo país cae a 551 puntos mientras los bonos argentinos repuntan tras una tregua global.

Adicionalmente, el euro tarjeta, utilizado para gastos con tarjeta en el extranjero, está a $2.167,92 para la compra y $1.572 para la venta.

La cotización del euro blue, hoy 8 de abril.

Cotización en los Principales Bancos de Argentina

Este 8 de abril, el euro presenta las siguientes cotizaciones en diversas entidades bancarias:

Banco Ciudad: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.569,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Francés: $1.600,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Tregua entre EE.UU. e Irán hace caer los precios del petróleo y alegra a los mercados.

Dólar Blue: Cotización de Hoy

Por su parte, el dólar blue se posiciona hoy en $1.385,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

Los mercados globales presentan un ascenso tras la tregua con Irán, destacando el crecimiento en Tokio, Frankfurt y Hong Kong.

El dólar blue es el que se utiliza en el mercado paralelo, teniendo un valor que suele ser más alto que el oficial, dado que el último se compra a través de los bancos.