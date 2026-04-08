Deportados en la Mira: Mexicanos que Regresan y Enfrentan al Narco

La vida de quienes regresan a México tras años en Estados Unidos se convierte en un laberinto lleno de peligros y extorsiones, en medio de una creciente violencia.

José González* es consciente de que, de alguna manera, todos lo están observando.

En su pequeño pueblo de 500 habitantes, en el Bajío michoacano, donde pasó muchos años, ahora se siente como un extraño, un blanco fácil.

Después de ser deportado de EE. UU. hace cuatro meses, ha decidido esperar antes de abrir su nuevo negocio y tratar de rehacer su vida.

Vigilancia y Control Criminal

Los «halcones», vigilantes al servicio del crimen, marcan la pauta en la comunidad. «La ‘maña'», como se conoce al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controla cada rincón, desde quien puede sembrar en el campo hasta los precios de los productos básicos.

Óscar Ariel Mojica, investigador del Colegio de Michoacán, cuenta que la narcoviolencia lo altera todo, y José, con la experiencia adquirida en EE. UU., lamenta que se deba atrever a reactivar su proyecto empresarial bajo estas circunstancias.

Un Terreno Peligroso

Los retornados enfrentan una dura realidad, pues muchos carecen de redes familiares o sociales en un entorno amenazante. La extorsión se ha convertido en la norma, y aquellos que regresan son considerados un «blanco fácil» para la delincuencia organizada.

Extorsiones y Estrategias de Negocios

A 100 kilómetros de distancia, Sergio Segovia* se encuentra también en una encrucijada. Tras su cuarta deportación, decidió volver a su ciudad natal, Irapuato. Sin embargo, los planes de negocio que tenía se han visto frustrados por el dominio del crimen organizado en la zona.

Recuerdos de una reciente masacre durante una festividad lo han marcado, y observa que el clima de inseguridad, con 1,500 homicidios en el estado solo en los primeros siete meses del año anterior, no da tregua.

Incursiones Peligrosas

La experiencia de Israel Concha es aún más desgarradora. Deportado en 2014 tras haber vivido 30 años en Texas, sus planes se torcieron cuando fue secuestrado apenas cruzar la frontera.

Logró escapar, pero esa experiencia lo llevó a fundar New Comienzos, una organización que asiste a otros deportados, tratando de crear una red de apoyo en medio de un contexto violento que no deja de crecer.

El Futuro Immediato: «México te Abraza»

Con el retorno de políticas más estrictas en EE. UU., el gobierno mexicano ha lanzado «México te Abraza», un programa destinado a ayudar a quienes regresan. Sin embargo, muchos sostienen que las iniciativas no abordan adecuadamente las violencias y amenazas que enfrentan.

Con datos alarmantes sobre deportaciones, expertos advierten que el retorno a zonas controladas por el crimen organizado puede ser más peligroso que mantenerse en la sombra en otro país.

*Nombres ficticios para proteger la identidad de los entrevistados.