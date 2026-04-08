Pagos con QR aumentan un 72% en Semana Santa, con el combustible como principal gasto

En medio del fervor festivo de Semana Santa, los pagos digitales con QR experimentaron un notable aumento, destacándose tanto en volumen como en monto promedio. Esta tendencia marca una consolidación del uso cotidiano de esta tecnología en Argentina.

El fin de semana largo del 2 al 5 de abril ha sido un punto de inflexión para los pagos digitales: más de 10,4 millones de transacciones con QR interoperable se registraron a nivel nacional, lo que representa un 72% de incremento en comparación con el mismo período del año anterior.

En este mismo lapso, el monto total transaccionado creció 131%, mientras que el ticket promedio aumentó 34%, evidenciando un creciente nivel de confianza y aceptación de esta forma de pago.

Un Crecimiento Impresionante en Transferencias

Las transferencias inmediatas también demostraron un rendimiento positivo, alcanzando 66,6 millones de operaciones, un 26% más que en 2025, por un total de $10,4 billones, lo que significa un asombroso incremento interanual del 340%.

Combustibles a la Cabeza del Consumo

Entre los sectores más activos, sobresalen supermercados, panaderías, restaurantes y estaciones de servicio. Sin embargo, el consumo de combustibles se destacó como el líder indiscutido, experimentando un asombroso crecimiento del 85% en comparación con el año anterior y consolidándose como el rubro más dinámico del fin de semana.

Principales Centros de Consumo

El movimiento turístico, propio de uno de los recesos festivos más largos del año, impulsó esta tendencia a lo largo de CABA, Mar del Plata, Córdoba y Salta, donde se concentró un alto número de transacciones.

La compañía COELSA destacó que «los resultados de este fin de semana largo son claros, mostrando la creciente adopción de soluciones de pago en tiempo real y la preferencia de los usuarios por los medios digitales para gestionar su dinero».

Además, recalcaron su rol como infraestructura tecnológica que conecta a todos los actores del ecosistema de pagos digitales en Argentina, garantizando experiencias de pago seguras y rápidas.