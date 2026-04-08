Van de Poppe prevé un aumento si supera los 71.000 dólares

Bitcoin, actualmente en un periodo de calma y consolidación, podría estar al borde de un movimiento significativo, con expectativas de un repunte que muchos analistas consideran inminente.

En un periodo de baja volatilidad y sin una tendencia clara, el analista cripto Michaël van de Poppe señala que la actual lateralización de Bitcoin podría ser el preludio de un gran quiebre. Según sus predicciones, el precio podría dispararse si supera los $71,000.

Van de Poppe compartió su perspectiva en la red social X, resaltando que «cuanto más se prolongue la falta de movimiento de Bitcoin, más intensa será la ruptura». El analista enfatizó que un fortalecimiento por encima de los $71,000 traería buenas noticias para los inversores.

Expectativas de Mercado Post-Semana Santa

En sus comentarios, Van de Poppe también aludió a la poca volatilidad que se ha observado recientemente, sugiriendo que tras la Semana Santa, el mercado podría experimentar un cambio de rumbo significativo. A pesar de la incertidumbre actual, ha manifestado que es más probable un escenario alcista.

Al momento de sus declaraciones, Bitcoin cotizaba alrededor de $66,700, acumulando días sin una dirección definida. La clave, según el analista, es el nivel de $71,000, que antes se consideraba la única barrera para evitar un retroceso hasta $60,000, y hoy se presenta como un objetivo a corto plazo.

La calma en el mercado se atribuye en parte a la baja liquidez durante los feriados. Sin embargo, se anticipa que el regreso de los mercados institucionales esta semana traerá consigo una claridad mayor en las tendencias del mercado.

Opiniones Diversas en el Campo Cripto

No todos los analistas comparten la visión optimista de Van de Poppe. Por ejemplo, Willy Woo sostiene que el criptoinvierno aún no ha concluido y que Bitcoin podría experimentar un descenso hasta $46,000 antes de ver un rebote significativo.

Impacto Geopolítico en el Precio de Bitcoin

El 6 de abril de 2026, Bitcoin logró romper con la tendencia bajista de días anteriores y subió impulsivamente, superando los $68,000. Este movimiento no fue una respuesta a cambios técnicos ni anuncios de la FED, sino que estuvo impulsado por señales de distensión en las relaciones internacionales, especialmente entre Estados Unidos e Irán.

La reducción de tensiones en Medio Oriente ha influido positivamente en el apetito por el riesgo en los mercados, llevando a un repunte en diversas inversiones. A pesar de que Bitcoin enfrentó una presión de venta que lo acercó a los $60,000, los diálogos diplomáticos han permitido que el precio recupere más de un 8% en pocos días.