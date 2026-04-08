“Jubilados logran ingresos con la venta de naranjas: un legislador pide regular esta actividad en Córdoba”

La discusión sobre la regulación de los “naranjitas” en Córdoba ha tomado un giro significativo en la Legislatura provincial. El legislador Matías Chamorro aboga por un enfoque que integre el control, la regulación a nivel municipal y políticas de inclusión social para quienes dependen de esta actividad para su sustento.

Chamorro subrayó que el despacho discutido en comisión busca integrar las diversas opiniones y abordar una problemática que, según él, “la ciudadanía está reclamando a gritos”.

Autonomía Municipal como Clave

Un aspecto fundamental de esta propuesta es el respeto a la autonomía de los municipios, que serán los responsables de implementar la regulación. “Cada municipio dispondrá de la potestad para regular el uso del espacio público y autorizar la actividad a través de cooperativas o el sistema que decidan adoptar”, explicó.

El Rol de las Cooperativas

Chamorro destacó la importancia de las cooperativas, que tienden a ser mejor recibidas y más controladas. “Las cooperativas son más aceptadas, rinden cuentas y no deben ser demonizadas. Necesitan una regulación específica que esperamos se implemente pronto”, afirmó.

Perspectiva Social en el Debate

El legislador enfatizó que el enfoque inicial carecía de una perspectiva social adecuada, especialmente en un contexto económico desafiante. “La crisis ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle”, advirtió.

Chamorro también señaló que muchas de las personas que trabajan como cuidacoches no lo eligen, sino que es su única alternativa de ingresos. “Este problema es multicausal y debemos hallar un equilibrio con una visión integral”, remarcó.

Soluciones para Naranjitas No Autorizados

El legislador abordó la delicada cuestión de quienes actualmente trabajan sin autorización, como jubilados o personas que dependen de esta actividad para subsistir. “A menudo se ignora la situación de aquellos que simplemente buscan un ingreso sin causar conflictos”, indicó.

Según Chamorro, estos individuos tendrán dos opciones: integrarse a sistemas autorizados o acceder a programas de reinserción laboral. “Pueden unirse a cooperativas o a los mecanismos que cada municipio determine. Para aquellos que no puedan, se plantean programas de reinserción sociolaboral”, comentó.

Un Aumento Preocupante de Personas en Situación de Calle

Chamorro relacionó el fenómeno del “naranjitas” con el creciente número de personas sin hogar. “Entre 2024 y 2026, la cantidad de personas en situación de calle se ha multiplicado, y hoy la municipalidad cuenta más de 3.000 casos”, señaló.

Este escenario exige soluciones más profundas: “Permanecer en un enfoque punitivo no es suficiente. Necesitamos una respuesta integral que refleje las necesidades de nuestra comunidad”, agregó.

Un Plazo para la Adaptación Municipal

El proyecto también contempla un período de adaptación antes de su implementación, permitiendo a los municipios diseñar sus propios marcos regulatorios. “La normativa no entrará en vigencia de inmediato. Habrá un plazo previsto para que cada municipio avance en su esquema regulatorio”, explicó.

Chamorro hizo hincapié en que la regulación debe garantizar orden en el espacio público, pero también reconocer las realidades sociales. “La ciudadanía quiere sentirse segura al dejar su vehículo, pero no podemos olvidar la perspectiva humana y social. Prohibir no es la única solución”, concluyó.