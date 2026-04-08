El precio del petróleo cae tras el acuerdo EE.UU.-Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Caída Histórica del Petróleo: Acuerdo entre EE. UU. e Irán Trae Esperanza a los Mercados

El reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán hace temblar los mercados y provoca una drástica caída en los precios del petróleo. Leer a continuación para descubrir cómo este nuevo panorama impacta a la economía global.

Los precios globales del petróleo se desplomaron y las bolsas se recuperaron tras el anuncio de un alto el fuego condicional de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que incluye la reapertura del vital Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent registró una caída de casi un 13%, ubicándose en los US$94,80 por barril. Por su parte, el petróleo estadounidense sufrió una baja de más del 15%, llegando a los US$95,75.

A pesar de esta disminución, los precios todavía superan los niveles preconflicto de aproximadamente US$70 por barril antes del 28 de febrero.

El incremento en los costos de energía hasta ahora respondía a serias interrupciones en el suministro de petróleo y gas de Medio Oriente, desencadenadas por las amenazas iraníes de atacar embarcaciones en el estrecho en respuesta a las acciones militares de EE. UU. e Israel.

Repunte Bursátil Tras Buenas Nuevas

Las principales bolsas del Asia-Pacífico mostraron un notable aumento el miércoles

El índice Nikkei 225 de Japón creció un 5%, mientras el Kospi de Corea del Sur lo hizo en casi un 6%. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 2,8%, y el ASX 200 de Australia un 2,7%.

Además, los contratos de futuros en Wall Street anticipaban una apertura positiva.

Estos contratos permiten a los inversionistas comprar activos a precios fijos en el futuro, dándonos una idea de las expectativas del mercado.

En un post en redes sociales, Trump mencionó que estaba dispuesto a suspender los ataques a Irán por un período de dos semanas, a cambio de la apertura segura del Estrecho de Ormuz.

Riesgo de Daño Económico Autoinfligido

A pesar de las amenazas, Trump podría actuar con cautela para no provocar un aumento drástico en los precios de la energía que perjudicaría a la economía estadounidense, según Xavier Smith de AlphaSense.

Más buques podrían navegar por el estrecho durante el alto el fuego, lo que aliviaría a los mercados, afirmó el analista Saul Kavonic.

Pese al conflicto, algunos barcos han logrado cruzar, aunque en menor cantidad. Países como India y Filipinas han asegurado pasos seguros en semanas recientes.

Por otra parte, China ha destacado que varios de sus barcos han cruzado el estrecho recientemente.

La producción de energía en Medio Oriente, no obstante, podría demorar en recuperarse completamente, según Kavonic, quien estima que los daños a la infraestructura energética podrían tardar años en repararse.

Impacto Económico en Asia

La guerra ha afectado de manera significativa a Asia, donde muchos países dependen de la energía del Golfo. Recientemente, el 24 de marzo, Filipinas declaró una emergencia energética nacional debido a un incremento de más del 100% en el precio de la gasolina.

Las aerolíneas de la región han incrementado sus tarifas y cancelado vuelos debido al alza del combustible.

El alto el fuego se recibe como una buena noticia, ya que podría ayudar a estabilizar los precios del petróleo a largo plazo.

Reacciones Globales al Alto el Fuego

Análisis de Dharshini David, Editora Adjunto de Economía

La comunidad global se siente aliviada por el acuerdo de alto el fuego, lo que se refleja en un mercado optimista.

El precio del petróleo ha caído cerca del 15% y se espera un repunte en los índices bursátiles.

A pesar de las mejoras, el costo de la energía permanece por encima de los niveles preconflicto.

Los valores del Brent siguen sugiriendo incertidumbre en cuanto a la duración del conflicto.

Aún así, la reciente disminución de precios podría mitigar el impacto inflacionario más consecutivo de lo esperado.