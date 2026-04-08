Bitcoin, Ethereum y XRP se disparan tras acuerdo EE.UU.-Irán

Las Criptomonedas Encienden su Alcance Tras la Tregua Entre EE.UU. e Irán

El reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha revitalizado los mercados, impulsando un notable incremento en las criptomonedas mientras el precio del petróleo sufre un desplome.

Bitcoin, Ethereum y XRP han experimentado incrementos significativos tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Este giro en la política internacional ha aliviado tensiones geopolíticas, favoreciendo un renovado interés por el riesgo.

Reacciones de las Principales Criptomonedas

Bitcoin superó los u$s71.000, incrementando su valor en un 4,6% en pocas horas. Con un volumen de operaciones alcanzando u$s48.400 millones, su capitalización se ubicó cerca de u$s1,43 billones.

Ethereum, por su parte, alcanzó los u$s2.240, evidenciando un notable aumento del 6,5% en el día, con un volumen de u$s25.277 millones y valor total de u$s270.500 millones.

XRP también se benefició, con un avance del 5,5%, cotizando alrededor de u$s1,38 y una capitalización de u$s84.900 millones.

Este fenómeno positivo se extendió a las altcoins; más de la mitad de las 100 criptomonedas principales por capitalización reportaron ganancias significativas en la última semana.

Impacto en los Mercados Tradicionales

Mientras tanto, los mercados tradicionales registraron una disminución en la demanda de activos refugio como el oro y los bonos del Tesoro. En contraposición, la caída del precio del petróleo fue notable, con el Brent bajando por debajo de los u$s100 por primera vez desde el 2 de abril.

Detalles del Acuerdo Entre EE.UU. e Irán

El pacto contempla una tregua condicional de dos semanas, que asegura el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz. Según Donald Trump, la pausa en las hostilidades se mantiene mientras Irán acepte condiciones específicas.

Desde la Casa Blanca, se aseguró que se han avanzado en varios puntos de controversia, con la esperanza de que este plazo sirva para cerrar detalles pendientes y lograr una paz duradera.