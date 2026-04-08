Reapertura de Ormuz: el petróleo cae bajo los US$100

Después de días de incertidumbre, la firma de un acuerdo temporal de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán transforma la dinámica del mercado energético global. Con la caída del petróleo, los inversionistas comienzan a ver la luz al final del túnel.

El Petróleo Hace una Pausa en su Rally Bélico

Este miércoles, el mercado mostraba signos de alivio, alejándose de la lógica del pánico que había dominado las últimas semanas. Con el anuncio de una tregua de dos semanas, el precio del petróleo cae por debajo de los $100 por barril, lo que abre un nuevo capítulo en la situación de tensión geopolítica.

La Corrección del Precio del Crudo

Según datos de Reuters, el Brent bajó un 13,8%, alcanzando los $94,25, mientras que el WTI retrocedió un 15,4% hasta $95,52. Más tarde, el Brent tocó su mínimo en casi un mes, situándose en $91,70, reflejando la rápida descompresión de la prima geopolítica que el conflicto había alimentado.

Reapertura del Estrecho de Ormuz: Un Paso Crucial

La tregua está condicionada a la reapertura del Estrecho de Ormuz, vital para el comercio de petróleo y gas, ya que por allí transita aproximadamente el 20% del suministro mundial. La reciente pausa en las hostilidades ofrece la esperanza de que parte de la oferta retenida pueda comenzar a fluir nuevamente.

Primeros Signos de Normalización

Este miércoles, se registraron los primeros cruces de buques por el Estrecho tras el anuncio del alto el fuego. Los graneleros NJ Earth y Daytona Beach fueron los primeros en destacar, aunque el tránsito aún se mantiene muy por debajo de niveles normales previos al conflicto.

El Mercado de Valores Reacciona Positivamente

La caída del crudo también impacta positivamente en los mercados bursátiles. En Europa, el índice STOXX 600 observó un aumento del 3,6%, marcando una de sus mejores jornadas en un año, mientras que en Asia el Nifty 50 y el Sensex en India también reportaron importantes ganancias.

Las Consecuencias para el Sector Energético

A pesar de la mejora general, las grandes compañías petroleras como Exxon, Chevron y Shell sufrieron los embates de la caída del precio del petróleo, enfrentando un día difícil en el mercado.

Un Alivio Temporal con Condiciones

Aunque la tregua es un respiro esperado, su vigencia es limitada. La situación sigue siendo frágil y quedan muchos asuntos pendientes por resolver, incluyendo la seguridad en el Estrecho y la dinámica futura entre Estados Unidos e Irán. Pakistán asume el papel de mediador, añadiendo una capa de incertidumbre a la situación.

Implicancias para la Economía Global

La baja en los precios del petróleo representa un cambio significativo para la economía mundial, aliviando temporariamente las presiones inflacionarias. Sin embargo, la situación del mercado físico mantiene tensiones, con precios récord en los niveles de Arabia Saudita que dejan huella en la oferta, sobre todo en Asia.