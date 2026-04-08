Dólar al día: Cotización del miércoles 8 de abril de 2026

Dólar Blue y Oficial: Conocé las Cotizaciones del Miércoles 8 de Abril

Hoy, miércoles 8 de abril, las cotizaciones de las distintas modalidades del dólar en Argentina dejan un panorama económico en constante cambio. Te traemos los últimos valores para que estés informado.

Precio del Dólar Blue en el Mercado Paralelo

El dólar blue se cotiza en el mercado paralelo a $1.385 para la compra y $1.395 para la venta, reflejando una tendencia que inquieta a los ahorristas.

Dólar Oficial: Cotización Actual

Según la última actualización del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial tiene un valor de $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en esta jornada.

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Tipos de Dólar Financiero: Actualizaciones de Hoy

Dólar MEP: Cotización del Miércoles 8 de Abril

En el segmento financiero, el dólar MEP se encuentra en $1.430,30 para la compra y $1.433,80 para la venta, siendo una opción para quienes buscan operar en el mercado de capitales.

Resumo de las cotizaciones del dólar hoy, miércoles 8 de abril

Dólar Contado con Liquidación (CCL): Cotización de Hoy

El dólar CCL se registra a $1.485,40 para la compra y $1.487,70 para la venta, siendo una opción cada vez más utilizada por quienes desean invertir en moneda extranjera.

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Dólar Cripto en el Mercado Actual

El dólar cripto se presenta este miércoles a $1.478,20 para la compra y $1.478,30 para la venta, marcando una tendencia en el uso de criptomonedas como refugio de valor.

Dólar Tarjeta: Cotizaciones Recientes

El tipo de cambio asociado a la compra mediante tarjetas de crédito se encuentra en $1.839.50 para el día de hoy, un dato importante para quienes realizan compras en el exterior.

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Riesgo País: Situación Actual

El riesgo país, que mide la percepción del mercado sobre la capacidad de pago de un país, se sitúa en 610 puntos básicos en este miércoles 8 de abril, un indicador que sigue siendo objeto de análisis por parte de economistas y analistas financieros.