Festival de Cine Francés: Preestrenos y Visita Especial

Este jueves 9 de abril comienza una nueva edición del Festival de Cine Francés en el Cinépolis Recoleta. Con una selección de 11 películas, la mayoría debutando en Argentina, este evento promete ser un festín para los amantes del séptimo arte.

Una Propuesta Ecléctica

Antoine Sebire, Agregado de cooperación audiovisual regional del Institut Français d’Argentine, comentó sobre la diversidad de la programación: “Para esta cuarta edición del festival, hemos logrado una mezcla de géneros y estilos que sorprende. Cada película tiene su propia historia y estilo, creando un mosaico único».

Invitado Especial: Santiago Amigorena

Entre las novedades, el escritor y guionista Santiago Amigorena, autor de Los colores del tiempo, será un invitado de honor y participará en un diálogo con el público tras la proyección de su película.

Entradas y Tarifas

Las entradas tienen un costo de $14.000 ($12.000 para los miembros del Movieclub) y hay promociones especiales, como el 4×5 y el 8×10. Los interesados pueden reservar sus entradas en el sitio oficial del cine.

Programación Completa

A continuación, te presentamos una selección de los títulos que podrás disfrutar:

Madres jóvenes (Jeunes mères)

Creadores: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Sinopsis: Este drama se centra en cinco jóvenes que, enfrentándose a difíciles circunstancias, buscan construir una vida mejor. Duración: 104 minutos. Funciones: Sábado a las 16:30, lunes a las 19.

Caso 137 (Dossier 137)

Dirección: Dominik Moll. Sinopsis: Una agente de policía investiga un caso relacionado con un joven herido en una manifestación. Duración: 115 minutos, funciones: Viernes a las 19, miércoles a las 21:40.

Dos pianos (Deux pianos)

Director: Arnaud Desplechin. Sinopsis: Un pianista regresa a Francia para preparar un concierto y reaviva viejas conexiones. Duración: 115 minutos. Funciones: Sábado a las 19:30, lunes a las 21:40.

El Gran Arco (L’Inconnu de la Grande Arche)

Director: Stéphane Demoustier. Sinopsis: Relato sobre el concurso internacional de arquitectura que llevó a la creación del Gran Arco de la Defensa en los años ’80. Duración: 106 minutos. Funciones: Sábado a las 22, miércoles a las 19.

L’Affaire Bojarski

Director: Jean-Paul Salomé. Sinopsis: La historia de un ingeniero polaco que crea documentos falsos durante la ocupación alemana. Duración: 128 minutos. Funciones: Domingo a las 19:30, martes a las 21:40.

La divina Sarah Bernhardt (Sarah Bernhardt, la divine)

Director: Guillaume Nicloux. Sinopsis: Un vistazo a la vida de la icónica actriz Sarah Bernhardt. Duración: 98 minutos. Funciones: Viernes a las 16:30, domingo a las 22.

Los colores del tiempo (La Venue de l’avenir)

Director: Cédric Klapisch. Sinopsis: Una familia descubre secretos sobre su antepasada mientras inventarían un hogar. Duración: 124 minutos. Funciones: Jueves a las 19, domingo a las 16:30, con Q&A de Santiago Amigorena.

Maya, dame un título (Maya, donne-moi un titre)

Director: Michel Gondry. Sinopsis: Un padre crea un corto animado para mantener viva la conexión con su hija. Duración: 61 minutos. Funciones: Domingo a las 14:20, martes a las 16:30.

Por el bien de Adam (L’Intérêt d’Adam)

Director: Laura Wandel. Sinopsis: La historia de un niño desnutrido y su relación con su madre y una enfermera. Duración: 73 minutos. Funciones: Jueves a las 21:40, martes a las 19.

Clásicos Restonados

No te pierdas las proyecciones de Alphaville y El desprecio, clásicos restaurados de Jean-Luc Godard, disponibles el viernes y lunes, y el sábado y miércoles respectivamente.