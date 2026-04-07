Florencia Peña se une a ‘Las hijas’ en la segunda temporada tras la salida de Julieta Díaz

Florencia Peña se une al elenco de «Las Hijas»: Un nuevo aire para la aclamada obra teatral

La exitosa comedia dramática «Las Hijas» celebra su segunda temporada con la incorporación de la talentosa Florencia Peña, quien promete dar un nuevo impulso a esta emotiva historia sobre las relaciones familiares y el paso del tiempo.

Un fenómeno en la cartelera teatral Desde su estreno, «Las Hijas» ha capturado la atención del público, consolidándose como una de las obras más destacadas del teatro argentino. Esta comedia dramática explora los vínculos familiares, la memoria y el papel de las hijas, resonando profundamente con la audiencia.

Un cambio de elenco significativo Con más de 100 funciones bajo su ala, la producción da un giro emocionante al dar la bienvenida a Florencia Peña, quien toma el lugar de Julieta Díaz. Esta última se vio obligada a retirarse debido a una hernia de disco, lo que abrió la puerta a una nueva etapa en la obra.

Un papel que exige complejidad Peña interpretará a María José, una psiquiatra forense que, a pesar de su pericia, enfrenta dificultades al lidiar con el deterioro de su madre, quien padece Alzheimer. Este personaje, lleno de ironía y vulnerabilidad, ofrece una oportunidad perfecta para que la actriz muestre su versatilidad en la comedia y el drama.

Una historia que conmueve y divierte Bajo el lema «Cada uno tiene la madre que recuerda», «Las Hijas» narra la historia de tres hermanas que deben decidir el futuro de su madre, Elena, en medio de viejos reproches y secretos familiares. La obra invita a reflexionar sobre cómo cada hija recordará a su madre, quien fue diferente para cada una.

Explorando las relaciones familiares Elena, la madre, es presentada como una figura fuerte y exigente, una jueza que nunca pudo desconectarse completamente de su papel profesional. A través de las perspectivas de sus hijas —Inés, una tarotista reconocida; Roberta, una artista en busca de su identidad; y María José, ahora interpretada por Florencia Peña— se revelan diferentes facetas de su legado.