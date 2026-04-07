Homenaje a mi extraordinario hermano

El Dr. Carlos Kirschbaum, destacado físico argentino, dejó este mundo a sus 81 años tras una valiente lucha contra la diabetes. Su vida, marcada por la pasión por la ciencia y la lucha por la justicia social, deja una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

Un Camino de Desafíos y Logros

Carlos Kirschbaum se formó en la universidad pública como físico, pero su carrera dio un giro abrupto cuando la dictadura lo expulsó. Sin embargo, su talento llamó la atención del gobierno danés, que le otorgó una beca que cambió su vida. En Copenhague, se especializó en luminotecnia, abriendo la puerta a nuevas oportunidades.

De Copenhague a Berlín: Un Referente Internacional

Tras su paso por Dinamarca, emigró a Berlín Oeste. Allí, obtuvo su doctorado en Iluminación y se convirtió en un referente en su campo. Su pasión por el arte y el teatro lo llevó a ser iluminador en Nuestro Teatro, un grupo influyente que dejó una marca en la cultura tucumana.

Volviendo a las Raíces

Después de una exitosa carrera en Alemania, Carlos decidió regresar a la Universidad Nacional de Tucumán, donde continuó con su labor en el Laboratorio de Iluminación, reconocido internacionalmente por su excelencia. A pesar de las tentaciones de quedarse en el exterior, optó por formar equipos y conectar la investigación con las problemáticas sociales.

Un Símbolo de Perseverancia

A lo largo de su vida, Carlos fue un superviviente de una generación marcada por la represión y la lucha. Regresó a la universidad que lo expulsó para ser nombrado Profesor Emérito, un cierre simbólico que retrata las paradojas de su vida.

El Humor como Último Refugio

En sus últimos días, cuando la salud comenzó a flaquear, Carlos se mantuvo fiel a su ingenio. Durante su internación, respondió con ironía a la enfermera que le ofreció café o té: «Mejor un pocillo de cicuta, por favor.»

Un Viaje Sin Regreso

El Dr. Carlos Federico Kirschbaum partió en un viaje sin retorno, dejando un legado de conocimiento, valentía y esperanza. Su vida es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la perseverancia y el amor por la ciencia.