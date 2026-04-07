"Eclipse Solar y Puesta de Tierra: Impresionantes Imágenes del Sobrevuelo Lunar de Artemis II"

La NASA ha compartido cautivadoras imágenes capturadas por los astronautas de Artemis II durante su histórica travesía alrededor de la Luna. Estas fotografías no solo documentan el viaje, sino que también ofrecen una nueva perspectiva de nuestro planeta y su vecina celestial.

Vistas Asombrosas desde el Espacio

Las instantáneas incluyen una espectacular «puesta de Tierra», en la que los astronautas observan nuestro planeta desde un fondo lunar lleno de cráteres. Además, una segunda imagen captura el impresionante eclipse solar, donde la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Momentos Destacados del Vuelo

Los astronautas tomaron estas fotografías durante un sobrevuelo de seis horas, con un periodo de cerca de 54 minutos sin comunicación con la Tierra, mientras su cápsula se encontraba en la parte posterior de la Luna.

Puesta de Tierra: Un Eco del Pasado

La imagen de la puesta de Tierra recuerda a la famosa fotografía «Earthrise» del Apolo 8 en 1968, que se considera una de las imágenes medioambientales más icónicas jamás capturadas. Esta nueva imagen también muestra la Tierra como un pequeño punto azul, resaltando su vulnerabilidad en el vasto espacio.

Eclipse Solar: Un Espectáculo Inigualable

El eclipse observado por los astronautas fue un verdadero espectáculo. El astronauta Victor Glover describió la experiencia como «irreal», al ver la corona del Sol rodeando la Luna, un fenómeno que resulta efímero desde la Tierra.

Reconocimiento Científico y Observaciones Valiosas

La NASA confirmó que, aunque han habido fotografías satelitales del lado oculto de la Luna, la visión directa de los astronautas aporta un valor incalculable a la investigación. Durante el vuelo, la tripulación grabó reflexiones sobre lo que observaban, las cuales serán analizadas por científicos en busca de nuevos descubrimientos.

Salida de la Tierra: Un Momento Emocionante

En una de las fotografías finales, se puede ver a la Tierra asomándose detrás de la Luna, un recordatorio impactante de nuestro hogar en el espacio. Las imágenes de Artemis II no solo son un testimonio visual de la exploración espacial, sino que también fomentan la conexión con nuestro planeta y la necesidad de cuidarlo.