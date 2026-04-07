Caen Acciones y Bonos Argentinos en Línea con la Caída Global del Mercado

Mercados Argentinos Bajo Presión: Caídas en Acciones y Bonos por Tensión Internacional
Las acciones argentinas y los bonos experimentan fuertes caídas debido a la presión del contexto internacional, agudizada por la incertidumbre generada por el ultimátum de Donald Trump a Irán.
Tendencias en Wall Street y su Impacto Local
En un clima de inquietud global, las acciones argentinas han registrado caídas junto a los bonos, todo en medio de un contexto internacional adverso. En Wall Street, los índices principales operan a la baja, mientras que los precios del petróleo han superado los US$ 110 por barril, generando preocupación en los inversores.
Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street han visto pérdidas notables, lideradas por Cresud (-2,5%), IRSA (-2,4%) y Grupo Supervielle (-2,1%).
Renta Fija y Riesgo País
En el ámbito de la renta fija, los bonos Bonar 2029 y 2035 cerraron con caídas marginales del 0,1%, mientras que algunos bonos Globales lograron subir hasta un 0,5% en el tramo largo. Esta situación ha llevado al riesgo país a alcanzar los 615 puntos básicos, según JP Morgan.
El S&P 500 retrocede un 0,74% y el Nasdaq Composite también se ve afectado, bajando un 1,05%. A su vez, el Dow Jones presenta una caída del 0,66%.
La Cotización del Dólar y el S&P Merval
En el mercado local, el S&P Merval en pesos cayó un 1,1%, situándose en 2.972.629,43 puntos. Los papeles que más recortaron son Aluar (-5,2%), Edenor (-3,6%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,5%).
El dólar oficial finalizó a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista se estableció en $1.392. El dólar Blue cerró a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, manteniéndose estable en comparación con el día anterior.
Ultimátum de Trump a Irán: Fechas y Consecuencias
Este 7 de abril, a las 20 horas (hora del Este de EE. UU.), se cumple el plazo del ultimátum que Donald Trump le impuso a Irán para alcanzar un acuerdo diplomático. En caso de no lograrse, el presidente estadounidense ha amenazado con ataques a objetivos estratégicos en el país persa.
Trump, en un mensaje explosivo en su plataforma Truth Social, advirtió que cualquier incumplimiento provocará una respuesta contundente. Este ultimátum ha generado tensiones en la región y ha complicado aún más las negociaciones. Irán ha dejado claro que no aceptará negociaciones bajo presión, describiendo el ultimátum como «incompatible» con cualquier acuerdo.