Caen Acciones y Bonos Argentinos en Línea con la Caída Global del Mercado

Mercados Argentinos Bajo Presión: Caídas en Acciones y Bonos por Tensión Internacional

Las acciones argentinas y los bonos experimentan fuertes caídas debido a la presión del contexto internacional, agudizada por la incertidumbre generada por el ultimátum de Donald Trump a Irán.

Tendencias en Wall Street y su Impacto Local En un clima de inquietud global, las acciones argentinas han registrado caídas junto a los bonos, todo en medio de un contexto internacional adverso. En Wall Street, los índices principales operan a la baja, mientras que los precios del petróleo han superado los US$ 110 por barril, generando preocupación en los inversores. Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street han visto pérdidas notables, lideradas por Cresud (-2,5%), IRSA (-2,4%) y Grupo Supervielle (-2,1%).

Renta Fija y Riesgo País En el ámbito de la renta fija, los bonos Bonar 2029 y 2035 cerraron con caídas marginales del 0,1%, mientras que algunos bonos Globales lograron subir hasta un 0,5% en el tramo largo. Esta situación ha llevado al riesgo país a alcanzar los 615 puntos básicos, según JP Morgan. El S&P 500 retrocede un 0,74% y el Nasdaq Composite también se ve afectado, bajando un 1,05%. A su vez, el Dow Jones presenta una caída del 0,66%.

La Cotización del Dólar y el S&P Merval En el mercado local, el S&P Merval en pesos cayó un 1,1%, situándose en 2.972.629,43 puntos. Los papeles que más recortaron son Aluar (-5,2%), Edenor (-3,6%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,5%). El dólar oficial finalizó a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista se estableció en $1.392. El dólar Blue cerró a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, manteniéndose estable en comparación con el día anterior.