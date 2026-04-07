Condenan a ex fiscal y dos abogados por falsificación de pruebas en el robo a la casa de Sergio Massa

La trama de corrupción que rodea la investigación del asalto a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini finalmente llega a su fin, con la justicia dictando penas significativas para los implicados en la manipulación de pruebas.

El exfiscal Carlos Washington Palacios, junto a los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, así como el testigo César Emiliano Jaunarena, han sido condenados por su participación en una intrincada maniobra destinada a manipular la investigación del violento robo que sufrió la familia Massa en 2013.

La Sentencia y sus Implicaciones

El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro impuso penas de seis años de prisión y doce de inhabilitación especial para Palacios; cinco años de cárcel y cinco de inhabilitación profesional para Pérez Bodria y Español; y cuatro años de prisión para Jaunarena, en un fallo que revela la seriedad de los delitos cometidos.

La Gravedad de la Situación

El juez Hernán Sergio Archelli enfatizó que no se tomaron en cuenta atenuantes entre los implicados y destacó la justificante gravedad de los hechos. Según el magistrado, se utilizó el aparato judicial para fines ilícitos y hubo una coordinación entre más de tres personas, en un contexto político delicado, ya que Massa era candidato a diputado.

Pruebas que Cimentaron la Condena

La relación entre los implicados fue corroborada mediante registros telefónicos y grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate, esposa de Díaz—el principal acusado—y otros involucrados, incluido Palacios. Esto corroboró que, incluso, se intentó alterar declaraciones para beneficiar a Díaz antes del juicio.

El Contexto del Asalto

El caso comenzó la madrugada del 21 de julio de 2013, cuando la vivienda de la familia Massa fue saqueada por un oficial de la Prefectura. En el desarrollo judicial, se reveló que este acto tenía tintes de amedrentamiento político.

Las Consecuencias de la Manipulación

Las pesquisas condujeron a la detención de Alcides Gorgonio Díaz, quien fue sentenciado a trece años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°7 de San Isidro, un fallo que fue reafirmado por el Tribunal de Casación.

Sin embargo, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, un plan orquestado por Palacios y los abogados buscó desacreditar estas actuaciones, manipulando la información para favorecer a Díaz y crear dudas sobre las acciones de las fuerzas de seguridad.

Detalles del Ardid Judicial

La investigación reveló cómo Palacios desvió intencionadamente el rumbo de la investigación, ignorando amenazas documentadas y favoreciendo la causa del principal acusado. Los abogados asesoraron a Jaunarena para construir un relato falso, que incluía declaraciones engañosas sobre las pruebas recolectadas durante los allanamientos.

La Reacción de las Víctimas y sus Defensores

Con el fallo a la vista, Malena Galmarini expresó su alivio y justicia en redes sociales. “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”, afirmó.