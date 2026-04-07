El dato inquietante que sacude al mercado y el movimiento oculto

El precio de XRP se enfrenta a un panorama desafiante, manteniéndose cerca de u$s1,30 mientras las señales del mercado revelan una situación más compleja.

El criptoactivo experimenta un flujo institucional en aumento, pero a su vez, muchos inversores se encuentran en pérdida. Este contraste, expuesto por **Pedro Martínez**, sugiere un estancamiento: «Cuando los datos son contradictorios, el mercado se detiene y espera».

Análisis del Mercado: Ganancias en Tiempos Difíciles

El último análisis on-chain muestra que solo el **43,4%** del suministro de XRP está en ganancias, marcando el nivel más bajo en 21 meses. Es evidente que más del **56%** de los tokens en circulación enfrentan pérdidas.

Las consecuencias son significativas: XRP lleva seis meses consecutivos en caída, habiendo perdido más del **60%** desde sus picos recientes. Esto ha llevado a una ola de liquidaciones, que asciende entre **u$s20 millones y u$s110 millones** diarios desde finales de 2025.

Interés Institucional sin Afectar el Precio

En contraste con el sufrimiento de los pequeños inversores, el capital institucional envía señales diversas. En la última semana, los **productos de inversión** relacionados con XRP han captado **u$s119,6 millones**. De enero a la fecha, el monto acumulado supera los **u$s159 millones**.

Esto posiciona a XRP como uno de los activos más codiciados del ámbito cripto. Sin embargo, el precio no ha mostrado una respuesta proporcional. Mientras los **ETF spot** enfrentan debilidades, marzo se convirtió en el primer mes con salidas netas desde su lanzamiento, contabilizando retiros por **u$s31,16 millones**.

La Actitud de las Ballenas y su Impacto en el Precio

En medio de este contexto, un dato relevante se hace notar: las ballenas están reduciendo sus movimientos hacia exchanges, con entradas diarias que apenas alcanzan los **12,6 millones de XRP**, una cifra muy inferior a periodos anteriores.

Esta disminución en el flujo acumulado durante **30 días** contribuye a aliviar la presión de venta inmediata. Según Martínez, «La inacción de los grandes jugadores no eleva el precio, pero sí evita caídas más pronunciadas».

Perspectivas a Corto Plazo para XRP

El futuro cercano del activo dependerá de cuál fuerza prevalezca: si los flujos institucionales se convierten en compras reales, el precio podría ascender hacia **u$s1,45 o u$s1,60**, marcando una recuperación de hasta el **20%**.

Si el mercado continúa en una fase de espera, XRP podría consolidarse entre **u$s1,20 y u$s1,35**, a la espera de señales externas, especialmente desde Bitcoin.

Un panorama bajista se dibuja si los inversores en pérdida deciden vender, lo que podría empujar el precio hacia **u$s1,05**, donde históricamente se ha visto reaparición de la demanda.

En este momento, el mercado no ofrece una tendencia clara; más bien, se caracteriza por una necesidad de paciencia.