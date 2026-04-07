Merino se Reúne con el Campeón Argentino de Ajedrez, Alfonso Uzcudún

El intendente Gerardo Merino homenajeó a Alfonso Uzcudún tras su reciente victoria en el campeonato argentino, destacando la importancia del esfuerzo y el apoyo comunitario.

El Salón Histórico de Trelew fue el escenario de un emotivo encuentro este martes, donde el intendente Gerardo Merino recibió a Alfonso Uzcudún, el joven campeón argentino de ajedrez en la categoría Sub-12. Acompañado por su familia y su entrenador, Marcos Pirola, Uzcudún fue reconocido por su excepcional desempeño en el certamen nacional.

Un Reconocimiento a la Excelencia Deportiva

Durante la ceremonia, Merino felicitó a Alfonso por su dedicación y logros, resaltando que es un motivo de orgullo para la ciudad. “Tu esfuerzo es un modelo a seguir y estamos aquí para apoyarte en tu desarrollo”, expresó el intendente, enfatizando la necesidad de respaldar a los jóvenes talentos locales.

La Importancia del Trabajo en Equipo

La reunión también contó con la presencia de Andrés Uzcudún, padre de Alfonso, junto a otros miembros del Club de Ajedrez Capablanca. Marcos Pirola, su entrenador, destacó que el éxito del joven se debe a un esfuerzo compartido: “Este título representa el trabajo conjunto de la familia, el club y el apoyo del Estado. Estos resultados son un reflejo de la dedicación de todos”, afirmó.

Alfonso Uzcudún: Un Talento en Ascenso

Alfonso compartió su experiencia en el torneo, que tuvo lugar en Villa Martelli, Buenos Aires. “Comencé ganando las primeras rondas y mantuve un buen nivel durante todo el certamen. Me sentí confiado en los desempates y logré definir las partidas a mi favor”, comentó el joven ajedrecista.

Inicios en el Ajedrez y Nuevos Desafíos

El talentoso jugador reveló que comenzó a jugar ajedrez a los cinco años, gracias a su padre, y que continúa practicando en la escuela. Sobre sus futuras metas, Alfonso mencionó: “Mi objetivo era ganar este torneo y lo logré. Ahora me estoy preparando para el Panamericano y el Sudamericano”.

Impulso del Municipio al Deporte Local

Este reconocimiento forma parte del compromiso del Municipio con el desarrollo del deporte en Trelew, creando espacios de formación y oportunidades para niños y jóvenes. El esfuerzo por fomentar el talento local continúa siendo una prioridad para la comunidad.