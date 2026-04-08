Iglesia se opone a la prohibición de naranjitas y limpiavidrios en Córdoba: ‘Algunos dependen de esto para sobrevivir’

La Iglesia Católica de Córdoba propone un enfoque más humano y regulado para la actividad de los limpiavidrios y naranjitas, rechazando su prohibición total.

El vocero del Arzobispado, Munir Bracco, se pronunció en el debate sobre los limpiavidrios y naranjitas en Córdoba. En una reciente entrevista, subrayó la importancia de discutir la actividad sin recurrir a prohibiciones absolutas, abogando por un marco regulatorio que incluya intervención estatal y apoyo social.

Una Actividad que Cubre Necesidades

“Estamos a favor de la discusión y de la regulación, no de la prohibición”, afirmó Bracco en el programa Es por Acá de Radio Punto a Punto. Explicó que detrás de esta actividad hay historias de vida, con muchas personas cuya subsistencia depende de este trabajo informal. “Hay gente que vive de esto. Si no tuviesen esta opción, no podrían alimentar a sus familias”, destacó.

Regulación y Seguridad Social

El sacerdote enfatizó que la solución debe ir más allá de medidas punitivas. “Es fundamental ordenar y regular los espacios de trabajo, asegurando que las personas estén registradas y cuenten con credenciales”, propuso Bracco. Si todo está claramente definido, se eliminarían muchos problemas asociados.

Consideración de la Realidad Social

Bracco también hizo hincapié en la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva más inclusiva. “Debemos contemplar la vulnerabilidad de muchas personas y pensar en estrategias que faciliten su reinserción laboral”, añadió. La mirada debe ser amplia, considerando las dinámicas sociales y económicas actuales.

Desafíos del Contexto Económico

El vocero del Arzobispado mencionó la preocupación que enfrentan muchos en la comunidad. Durante las celebraciones de Pascua, muchos fieles expresaron su inquietud sobre su futuro laboral y la posibilidad de perder sus empleos. “Las conversaciones giraron en torno a la incertidumbre de la vida laboral, incluida la necesidad de estabilidad y apoyo material”, dijo.

Distinción y Orden: Claves para la Regulación

Bracco insistió en que una regulación adecuada permitiría diferenciar mejores prácticas y controlar abusos. “Si estamos registrados y todos nos conocemos, las reglas son claras. Aquellos que actúan mal deben ser separados del grupo”, remarcó.

Criticó las generalizaciones que afectan a todo el sector, señalando que “no todos los que se ponen un chaleco son delincuentes”. La estigmatización de los trabajadores informales impide cualquier posibilidad de orden justo.

El vocero concluyó que el enfoque debería centrarse en organizar y regular, en lugar de eliminar la actividad. “Si hay claridad y orden, no habrá problemas”, resumió Bracco, enfatizando la necesidad de un debate constructivo y soluciones inclusivas para los naranjitas y limpiavidrios de Córdoba.