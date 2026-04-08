Carlos Melconian: ‘Milei prostituyó el capitalismo occidental’ y habla de su ambición presidencial en 2027

Carlos Melconian: ¿Candidato presidencial en 2027? Sus reflexiones sobre la economía y el futuro del país

El economista Carlos Melconian abrió la puerta a una posible candidatura presidencial en 2027, reflexionando sobre los desafíos económicos que enfrenta Argentina y su visión para el futuro político del país.

En una reciente entrevista con A24, Melconian compartió su deseo de aportar al país en tiempos de crisis. “Siempre ha estado la vocación, pero es fundamental saber cómo avanzar”, reveló.

La economía como tema central

Melconian remarcó que, en Argentina, las conversaciones giran en torno a la economía y situaciones cotidianas, pero siempre con el trasfondo de la necesidad de estabilizar la economía: “No se habla de otra cosa, y la cuestión central es si lograremos mejorar la situación económica”, afirmó.

Su enfoque en un posible programa económico

De cara a su posible candidatura, el ex presidente del Banco de la Nación Argentina enfatizó la importancia de elaborar un programa integral que contemple el contexto actual: “Es crucial diseñar estrategias coherentes que resuelvan los problemas económicos y de salud”, comentó Melconian.

Un camino hacia el equilibrio

Melconian considera que si bien es primordial resolver la crisis económica, esto no es suficiente: “Un superávit fiscal no alimenta, cura ni educa. Aunque no busco ser demagogo o populista, creo firmemente en abordar estos temas”, destacó.

La visión sobre la política actual

Aunque la oferta política actual lo tentó, Melconian prefirió no comprometer su esencia. “A veces me gustaría llegar a ese objetivo, pero debe ser en los términos que considero adecuados, sin sacrificar mis ideales”, afirmó, advirtiendo sobre la necesidad de mantener convicciones firmes en política.

El futuro después de Milei

El economista expresó su preocupación por la forma en que el actual presidente, Javier Milei, ha abordado el capitalismo: “Su enfoque extremo ha desvirtuado conceptos fundamentales del libre mercado”, dijo, refiriéndose a la postura de Milei sobre la privatización de entidades estatales y su rechazo hacia el sector público.

Melconian y su relación con La Libertad Avanza