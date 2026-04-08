El embutido italiano que realza pizzas, pastas, burrata y buñuelos

La Nduja: El Sabroso Embutido Italiano que Conquista Buenos Aires

Este auténtico manjar calabrés está ganando terreno en la escena gastronómica argentina, sorprendiendo a los paladares más exigentes y añadiendo un toque de picante a nuestros platos favoritos.

Un Viaje de Sabores desde Italia La influencia italiana en la cocina argentina es innegable. Ingredientes como mozzarella, pasta y pizza son parte esencial de nuestros menús. Sin embargo, algunos chefs están expandiendo sus horizontes hacia productos menos conocidos, como la nduja.

¿Qué es la Nduja? La nduja es un embutido calabrés, elaborado con cerdo y peperoncino, famoso por su textura untable y su sabor picante. En lugar de cortarse en rebanadas, se extiende sobre el pan, convirtiéndose en la estrella de muchos platos. Según el charcutero César Sagario, su alto contenido graso la hace única: “Posee una proporción mayor de grasa que un embutido seco habitual, lo que le proporciona un carácter distintivo.” Este producto no se elabora de manera improvisada; su proceso puede llevar de 3 meses a 3 años, dependiendo de la pieza.

Picante y Adictiva En su tierra natal, la nduja cuenta con Indicación Geográfica Protegida en Spilinga, Calabria. Se ofrece en diversos formatos: embutida, en frascos o en manga, ideal para rellenos. Aunque es menos popular entre los consumidores generales, es un tesoro para los amantes de la cocina picante.

Cocinando con Nduja El chef Maxi Rossi la descubrió en Italia y nunca miró atrás: “Me fascinó de inmediato. Elaboramos un plato con un equilibrio perfecto entre dulce, graso y picante: los picarones con nduja, que son uno de nuestros favoritos en el menú de Picarón.” En este restaurante ubicado en Chacarita, los picarones, buñuelos de boniato, se combinan con un almíbar especiado y la intensidad de la nduja.

Dónde Disfrutar la Nduja en Buenos Aires El chef Pietro Sorba también ha llevado la nduja a un público más amplio a través de sus creaciones en Almacén de Pizzas. En su menú, se destaca una pizza calabresa que combina passata de tomates, salame calabrés y, por supuesto, nduja. Este platillo es conocido por su potente sabor y especias. En Trescha, otro destacado de la alta cocina en Villa Crespo, el uso de nduja se traduce en profundidad y umami, integrándose a un plato sofisticado de milcao con ragú de cerdo.