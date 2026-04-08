El riesgo país de Argentina cae en medio de la euforia del mercado global

El riesgo país argentino muestra signos de alivio en medio de un clima positivo en los mercados internacionales, impulsado por la reciente tregua de Estados Unidos en su conflicto con Irán.

El riesgo país de Argentina experimentó una notable disminución antes de la apertura de las operaciones locales, marcando un momento de euforia que contagia a los inversores a nivel global.

Mejora en los Bonos Argentinos

Los títulos públicos argentinos cotizaban en Estados Unidos con incrementos de entre el 1,2% y el 2,4% hacia las 9:00 horas de Argentina. Este optimismo llevó al riesgo país a establecerse en 551 puntos básicos, unos 50 puntos menos que los 610 registrados al cierre de ayer. El descenso del índice EMBI, elaborado por JP Morgan, alcanzó un 9,67%.

Contexto de la Situación Económica

La mejora en el riesgo país se produce en un contexto de volatilidad global, donde las decisiones de política exterior de Estados Unidos impactan las percepciones de los inversores. Este tipo de cambios en el entorno económico pueden influir significativamente en la inversión extranjera y en la economía interna.

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