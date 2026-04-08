Villa Allende Celebra el Renacer del Quebracho Blanco

La Municipalidad de Villa Allende celebra con alegría el renacer del emblemático quebracho blanco, cuyo traslado generó controversia el año pasado. Este árbol, vital para la identidad del lugar, muestra signos de vida tras superar un periodo crítico.

El secretario de Gobierno, Felipe Crespo, compartió su entusiasmo por el éxito del trasplante, destacando que «la obra que conecta con Sierras Chicas, conocida como la Padre Luchesse, está casi lista y el quebracho ha recuperado su vitalidad».

Un Símbolo de Esperanza para Villa Allende

El municipio anunció que el quebracho blanco, trasplantado el 13 de julio de 2025, se encuentra en un estado óptimo, con «brotes saludables y visibles» que confirman su adaptación al nuevo entorno. Este avance es celebrado no solo por sus implicaciones ambientales, sino también por su significado simbólico para la comunidad.

Un Logro de Preservación Ambiental

Este hecho marca un hito en la preservación de la flora autóctona de Villa Allende. «Refleja el compromiso del gobierno municipal con la protección del patrimonio natural», explicaron las autoridades. Además, la recuperación del quebracho se considera un paso adelante en la protección del ecosistema local y en la revalorización de la identidad ambiental de la ciudad.

Cuidado y Protección: Claves para Su Supervivencia

Las autoridades subrayan la importancia de la participación ciudadana en la conservación del quebracho blanco. Han establecido un perímetro de protección alrededor del árbol y piden a los vecinos y visitantes que respeten este espacio para asegurar su consolidación durante esta etapa crítica.

Además, se implementan tratamientos específicos para garantizar la salud del árbol, incluyendo el uso de fungicidas y insecticidas para prevenir enfermedades y proteger los nuevos brotes.

Una Comunidad Unida por la Naturaleza

El renacer del quebracho es un motivo de celebración que une a los habitantes de Villa Allende en torno a un propósito común: cuidar y preservar su entorno natural. Este histórico árbol se ha convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza, recordando a todos la importancia de preservar el patrimonio natural para el futuro.