Descubre la bebida japonesa fermentada sin alcohol que potencia tu salud intestinal

Descubre el asombroso mundo del amazake, una bebida milenaria sin alcohol, que no solo deleita, sino que también beneficia la salud.

El amazake, una bebida ancestral a base de arroz, agua y koji, se erige como una opción nutritiva en la gastronomía japonesa. Con aproximadamente 80 calorías por cada 100 gramos, este elixir no alcohólico se está ganando el amor de quienes buscan alternativas saludables.

Un Vínculo Cultural y Nutricional

Con profundas raíces en la cultura japonesa, el amazake ha sido mencionado desde el Nihon Shoki, datado en el 720 d.C. A lo largo de los siglos, su popularidad ha fluctuado, y hoy en día está experimentando un renacimiento, especialmente durante celebraciones como el Año Nuevo y el Hinamatsuri, donde simboliza salud y felicidad.

El Proceso de Fermentación

Elamazake se obtiene tras una cuidadosa fermentación de entre 8 y 10 horas, lo que asegura su carácter dulce sin la presencia de alcohol. Su nombre se traduce como “sake dulce”, ofreciendo un sabor único y agradable. Además, se destaca por estar completamente libre de conservantes y aditivos.

Nutrientes y Beneficios

Según la coach en nutrición integral, Yael Hasbani, el amazake es una excelente fuente de hidratos de carbono, con entre 15 y 20 gramos por cada 100 ml. Al no contener proteínas ni lípidos, se sugiere combinarlo con frutas o frutos secos para aumentar su valor nutricional. Esto puede ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Recomendaciones de Consumo

Ideal para deportistas y entusiastas de la salud, el amazake es fácil de digerir. Sin embargo, Hasbani advierte que quienes padecen diabetes o tienen resistencia a la insulina deben ser cautelosos y consultar a un profesional de la salud antes de incluirlo en su dieta.

Un aporte energético transformado: carbohidratos complejos en azúcares simples

Nishihama – Shutterstock



Cultura y Sabor en Cada Sorbo

El amazake es más que una simple bebida; es un símbolo de conexión con la historia y tradiciones japonesas. Su mezcla de sabor y cultura invita a todos a experimentar sus beneficios y deleitarse con esta joya ancestral que está ganando terreno en las mesas argentinas.