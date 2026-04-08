Vouchers Educativos 2026: ¿Quiénes son elegibles y plazos importantes?

El Gobierno nacional ha lanzado oficialmente la inscripción al programa Vouchers Educativos 2026, una ayuda financiera destinada a aliviar los costos de las cuotas escolares para familias que tienen hijos en escuelas privadas con subsidios estatales.

Detalles Clave del Programa

Anunciado en el Boletín Oficial el 8 de abril, el programa tiene como objetivo principal brindar apoyo a familias de bajos ingresos. Esta acción se formaliza a través de la Resolución 205/2026 de la Secretaría de Educación, lo que también implica cambios en el reglamento previo.

El programa está diseñado como una prestación temporaria para estudiantes de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos públicos de gestión privada que reciben al menos un 75% de financiamiento estatal.

¿Quiénes Pueden Acceder y Cuáles Son los Requisitos?

Los responsables de la tutela, guarda o parentalidad de los menores pueden postularse, siempre que los niños cumplan con los requisitos del reglamento. A la fecha de cierre de la convocatoria, los solicitantes deben ser menores de 18 años.

El límite de ingresos familiares no debe superar los siete Sueldos Mínimos, Vitales y Móviles, que para abril de 2026 es de $357.800. Esto fija el tope en $2.504.600.

Además, es crucial que los solicitantes sean ciudadanos argentinos o extranjeros con al menos dos años de residencia legal y posean un DNI vigente.

Proceso de Inscripción y Evaluación del Beneficio

La inscripción deberá completarse de manera online a través de la plataforma oficial, utilizando la cuenta de Mi Argentina. Los interesados tienen plazo hasta el 30 de abril de 2026 para presentar su solicitud.

Tras el cierre de la inscripción, se llevará a cabo una evaluación que considerará los siguientes aspectos: la condición de alumno regular, la situación socioeconómica del grupo familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares. Las instituciones educativas jugarán un papel fundamental, certificando la condición de alumno regular.

Cómo se Realiza el Pago del Voucher

El beneficio será administrado y abonado mensualmente por ANSES hasta diciembre, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos durante el proceso. Es importante destacar que el voucher se puede acumular con otros beneficios sociales, aunque su continuidad dependerá de la regularidad escolar y el cumplimiento de pagos.

El incumplimiento de estas condiciones podría resultar en la suspensión del beneficio, por lo que es fundamental mantenerse al día con las obligaciones escolares y financieras.