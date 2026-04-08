Interesante Encuentro con dos Ex Macristas

La reciente reunión entre el gobernador Axel Kicillof y los exdirigentes de Cambiemos, Emilio Monzó y Nicolás Massot, sugiere un cambio de estrategia en el panorama político argentino.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha intensificado su búsqueda de ampliar su espacio político al reunirse con Emilio Monzó y Nicolás Massot en la sede gubernamental de La Plata. Este gesto subraya su disposición a trascender las fronteras del peronismo, a pesar de los orígenes de Monzó en el PJ y su vinculación con la gestión de Mauricio Macri.

Un Movimiento con Aspiraciones Nacionales

Kicillof ya había manifestado, en un acto celebrado en Ensenada, su intención de crear un espacio político que no se limite solo al peronismo, reforzando su ambición de proyectar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional para las elecciones de 2027.

Monzó y Massot: Protagonistas Clave del Congreso

Ambos dirigentes, aunque distanciados del peronismo por su vínculo con el macrismo, jugaron roles determinantes entre 2015 y 2019, con Monzó ocupando la presidencia de la Cámara de Diputados y Massot como jefe del bloque del PRO. Monzó, reconocido por su labor de armado político, fue fundamental en la formación de la alianza con los radicales y la Coalición Cívica.

Diálogo Abierto en Tiempos de Crisis

La charla entre Kicillof, Monzó y Massot abarcó temas sociales, políticos y económicos, y se percibió como un esfuerzo por restablecer el diálogo entre diferentes sectores. Monzó se mostró optimista sobre la importancia de estas conversaciones transversales, aunque por el momento no se materialice un acuerdo electoral.

El Contexto Político Actual

El panorama político y económico actual, junto a los cuestionamientos que enfrenta el Gobierno, reflejan un clima de incertidumbre que empuja a los ex macristas a buscar conexiones más amplias. Según ellos, la preocupación por la situación del país invita a un diálogo más inclusivo, sin limitaciones ideológicas. Kicillof fue recibido con apertura y empatía en esta conversación.

Mirando hacia el Futuro

Las dificultades económicas del Gobierno y la posibilidad de un frente amplio contra el oficialismo se han convertido en temas centrales de discusión. Con la intención de resistir la eliminación de las PASO, se busca mantener este mecanismo como facilitatador de la confluencia entre diferentes candidatos. Algunos líderes creen que los próximos meses, especialmente tras el Mundial, podrían ser cruciales para definir el rumbo electoral de 2024.