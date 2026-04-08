Aprende sobre el cronograma de pagos de $110 mil para estatales de Corrientes en el Plus Unificado de abril

El Gobierno de Corrientes ha revelado el calendario de pagos del Adicional Remunerativo Mensual, conocido como Plus Unificado, para abril. Este beneficio asciende a $110,000 por agente y se abonará en diferentes fechas durante los próximos días.

El Plus Unificado es parte esencial del Ingreso Salarial Mensual que reciben los trabajadores estatales, junto al Plus de Refuerzo y su salario mensual. El beneficio está destinado a todos los empleados de la administración pública provincial, incluyendo activos, jubilados y pensionados.

Cronograma de Pagos por Terminación de DNI

Los pagos se realizarán a través del Banco de Corrientes SA según el siguiente calendario:

Jueves 6 de abril: Documentos terminados en 0 y 1.

Viernes 7 de abril: Documentos terminados en 2 y 3.

Lunes 10 de abril: Documentos terminados en 4 y 5. Estos fondos estarán disponibles en cajeros automáticos y mediante Home Banking a partir del sábado 8.

Martes 11 de abril: Documentos terminados en 6 y 7.

Miércoles 12 de abril: Documentos terminados en 8 y 9.

Objetivos del Plus Unificado

Desde el Ministerio de Hacienda comentaron que esta medida busca preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos, especialmente en un contexto inflacionario. La inclusión del Plus Unificado asegura un flujo constante de dinero que beneficia a la economía local, ayudando a mitigar los efectos de la inflación sobre los salarios de los trabajadores del Estado.

Los fondos estarán accesibles tanto en los cajeros automáticos de la entidad bancaria como a través de los sistemas de banca electrónica que dispone cada agente, ofreciendo así mayor comodidad y rapidez en el acceso a los mismos.