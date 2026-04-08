Sin Gran Hermano, ¿qué programas acapararon la pantalla hoy?

La noche del martes marcó un hito en la televisión argentina, donde el fútbol volvió a demostrar su imbatible poder de atracción. Boca Juniors, con su partido en Chile ante Universidad Católica, conquistó la audiencia con un promedio de 15,4 puntos, un número que no se veía hace tiempo en una franja horaria habitual.

El Fútbol se Lleva el Podio del Rating

En un rotundo triunfo, se impuso el fútbol en la programación del 7 de abril, destacándose no solo el partido de Boca, sino también la previa y el post partido, que alcanzaron 12 y 9,5 puntos respectivamente. Un claro indicio de que el deporte rey continúa siendo el favorito de los televidentes.

Interrupciones en la Programación de Telefe

Telefe tomó la decisión de suspender Pasapalabra y Gran Hermano en una noche clave. Muchos aficionados esperaban noticias sobre Andrea del Boca, quien tras un accidente doméstico se había retirado temporalmente del reality. Sin embargo, el canal no pudo mostrar la reacción de los participantes ni el resultado de la prueba de liderazgo, programada para después del partido.

¿Qué Pasó con El Trece?

A pesar de los buenos números de Telefe, El Trece no logró colarse en el ranking de los cinco programas más vistos. Su contenido más exitoso del día fue Es mi sueño, un concurso musical que alcanzó 5,3 puntos, aunque fue una cifra insuficiente, dada la competencia feroz.

El Ranking de la Audiencia

El podio de El Trece lo completaron Ahora Caigo con 5,2 puntos y Telenoche con 4,7 puntos. Por el contrario, Otro Día Perdido no alcanzó a destacar, marcando solo 4,5 puntos.

Desempeño de Otros Canales

En América, LAM lideró con 4 puntos, mientras que en Elnueve, Bendita y Tele 9 Central lograron 2,7 puntos. La Televisión Pública se quedó atrás con Mediodía Bien Arriba y 0,4 puntos.

La Dominancia de Telefe

Con un promedio de 8,9 puntos, Telefe se consolidó como el canal más visto, superando a El Trece, que cerró con 4,1 puntos. Además, América aventajó a Elnueve 2,3 a 1,9, mientras que la TV Pública, Net y Bravo ahora compiten por una audiencia mínima.

Expectativas para el Prime Time

Este miércoles, el prime time regresará a su programación habitual, centrando la atención en la competencia directa entre Guido Kaczka e Iván de Pineda. Además, la noche de nominaciones en Gran Hermano promete añadir drama en una casa marcada por intrigas y tensiones. ¿Se buscará un reemplazo para Andrea del Boca?