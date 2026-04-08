Intendenta de la UCR denuncia a Capitanich por reparto discrecional de fondos; respuesta de un exministro

Las recientes acusaciones sobre la distribución de los Aportes No Reintegrables (ANR) han encendido un nuevo debate en la política chaqueña. La intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, denuncia una maniobra partidaria en la administración de Jorge Capitanich, mientras el diputado Santiago Pérez Pons defiende férreamente la transparencia del proceso.

Las Denuncias: Uso Político de Recursos Públicos

La presidenta del Foro de Intendentes Radicales, Glenda Seifert, elevó serias acusaciones sobre la distribución de fondos bajo la gestión anterior de Capitanich. Asegura que los ANR fueron utilizados de manera discrecional, con el objetivo de beneficiar a municipios afines durante la campaña electoral, incluso posterior a una derrota en las urnas.

“Se intentó vaciar la caja provincial para perjudicar al gobernador Leandro Zdero”, afirmó Seifert, quien también denunció que los intendentes radicales fueron sistemáticamente relegados en las asignaciones financieras.

El Foro acentúa un patrón que, según sus observaciones, muestra que en épocas electorales los municipios alineados con el oficialismo recibían más recursos, generando una inequidad notable. “Experimentamos discriminación durante 16 años de kirchnerismo. Fondos destinados a situaciones excepcionales se usaron con fines políticos”, declaró la intendente.

Las Respuestas: Defensa de la Gestión Anterior

Ante las acusaciones, el diputado provincial Santiago Pérez Pons salió al paso, defendiendo el esquema de distribución de los ANR. Según él, esta herramienta no tiene sesgo político y se implementa con criterios administrativos claros, distribuido entre los 70 municipios de la provincia sin distinción de intereses partidarios.

Pérez Pons destacó que el municipio de Pampa del Infierno recibió una asignación de 15 millones de pesos tras las elecciones y retó a Seifert a rendir cuentas sobre el uso destinado de esos recursos. Además, subrayó que el actual gobierno continúa utilizando el mismo mecanismo que antes, ejemplificando con un decreto reciente que asignó 90 millones a Presidencia Roque Sáenz Peña.

La Realidad Económica de los Municipios de Chaco

El contexto financiero actual presenta grandes desafíos para los intendentes. Pérez Pons advirtió que muchos enfrentan serias dificultades para abonar salarios, calificando la situación económica actual como más compleja que la de gestiones previas.

A pesar de las críticas, el legislador contrasta los discursos de sus opositores, quienes anteriormente alababan la atención estatal en todas las localidades. “Durante nuestra gestión, enfatizaban el federalismo y los logros en sus comunidades”, agregó.