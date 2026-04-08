Coudet revitaliza a River y se enfrenta a un nuevo desafío

En un momento crítico, Eduardo Coudet toma las riendas de River Plate con la misión de revitalizar un equipo marcado por la reciente salida de Marcelo Gallardo. Con un inicio contundente en el torneo Apertura, el desafío se intensifica: la Copa Sudamericana y los clásicos están a la vuelta de la esquina.

Desde su llegada, Coudet ha enfocado su estrategia en restaurar tanto el rendimiento futbolístico como el ánimo de los jugadores. Tras alcanzar un perfecto puntaje de 12 puntos en cuatro partidos del Apertura, la confianza en el plantel vuelve a florecer.

El Primer Desafío Continental

Este miércoles a las 21:30, River enfrentará a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Coudet, con 24 jugadores a su disposición, deberá decidir cómo manejar la rotación: ya tiene importantes bajas por sanción y la inclusión de nuevos talentos en el grupo. La semana se tornará crucial, ya que incluirá un clásico contra Racing y el superclásico ante Boca.

Un Nuevo Estilo de Juego

El enfoque de Coudet ha transformado el estilo de juego de River, volviéndolo más directo y físico. Durante las prácticas, enfatiza la rapidez y la recuperación de la posesión, haciendo de la pelota el centro de cada ejercicio. Con un carácter intenso y un ambiente ameno, busca motivar a sus jugadores a dar lo mejor dentro y fuera de la cancha.

Entrenamientos Bajo la Lluvia

Aprovechando el receso por la fecha FIFA, el equipo se concentró en Cardales, realizando sesiones de doble turno, incluso desafiando las inclemencias del tiempo. Esta dedicación resalta la determinación de Coudet por optimizar el rendimiento físico y táctico del equipo.

Exitosos Resultados Locales

La evolución es evidente: tras cuatro partidos, River ha mostrado efectividad en ataque, anotando nueve goles y manteniendo la portería a cero en tres encuentros. Con Driussi y Colidio recuperando su mejor forma, la moral del equipo se ha elevado, y Coudet continúa apostando a los jóvenes talentos para fortalecer aún más la plantilla.

El Camino por Delante

Ubicado en el segundo lugar de la tabla del Apertura, River ahora se dirige al ámbito internacional y a los clásicos que se presentan. La mezcla de experiencia y frescura en el equipo promete un camino emocionante en las próximas etapas de la temporada.