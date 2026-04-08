¿Puede México reducir su dependencia económica de EE.UU. y la influencia de Trump?

La interdependencia económica entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja. Con el Mundial de Fútbol y la revisión del TMEC en el horizonte, es momento de replantear esta relación.

Un 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. Esto representa un vínculo económico sólido, pero también plantea preguntas sobre la dependencia que México tiene de su vecino del norte.

Un Vínculo Económico Necesario

Para muchos, este fenómeno refleja una dependencia considerable. Estados Unidos tiene la capacidad de exigir concesiones a México gracias a su posición dominante. Sin embargo, la realidad es más matizada: alrededor del 16% de las exportaciones estadounidenses también tienen como destino a México, lo que indica una relación de interdependencia más que de pura dominación.

La Protección Americana y su Impacto en México

La agenda proteccionista de la administración Biden, sumada a las presiones sobre México en temas de migración y narcotráfico, reanuda el debate sobre cómo México puede diversificar su economía y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Eventos Clave que Marcan el Futuro

El Mundial de Fútbol de 2026, que se llevará a cabo en conjunto con Canadá, y la importante actualización del Tratado de Libre Comercio, conocido como TMEC, son dos eventos que podrían redefinir las dinámicas de esta relación. Este tratado representa casi el 30% del PIB global, lo que subraya la importancia de una negociación exitosa.

Una Historia de Asimetría

La historia de la relación entre México y Estados Unidos está llena de episodios que han cimentado esta asimetría: desde la expansión territorial del siglo XIX hasta el desarrollo de la frontera industrial en el siglo XX. Las remesas de mexicanos en Estados Unidos superan los 61.000 millones de dólares, lo que demuestra la relevancia económica de esta relación para ambos países.

Propuestas para Reevaluar la Dependencia

Viri Ríos, politóloga mexicana, propone que México debe enfocarse en desarrollar capacidades en sectores donde EE.UU. tiene carencias, como la producción de insumos químicos y alimentos. Por su parte, el economista Pedro Tello Villagrán sugiere que es fundamental diversificar la economía para reducir la vulnerabilidad ante la economía estadounidense.

Un Plan México Como Alternativa

El ambicioso «Plan México» propuesto por Claudia Sheinbaum busca fortalecer el mercado nacional y atraer inversiones significativas. Se estima que podría generar 1,5 millones de empleos, impulsando la autosuficiencia y una menor dependencia de las exportaciones a Estados Unidos.

La Agenda de Negociación

Con Trump en el poder, las negociaciones del TMEC se tornan aún más sensibles. El equilibrio entre el discurso nacionalista de Sheinbaum y los intereses económicos podría ser crucial para el futuro de México. Como subraya el economista Antonio Ortiz Mena, la interdependencia significa que ambas naciones necesitan las importaciones y exportaciones del otro.

Mirando Hacia el Futuro

La relación entre México y Estados Unidos es más que un simple vínculo comercial; es un entramado de oportunidades y desafíos que podría definir el futuro económico de ambos países. Con el TMEC a la vista y un enfoque renovado hacia el desarrollo interno, México podría estar en el umbral de una transformación significativa.