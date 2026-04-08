Binance Presenta Guía de Seguridad para Proteger a sus Usuarios

Con un firme compromiso hacia la seguridad del usuario, Binance presenta su nueva Guía de Seguridad de Cuentas 2026, que ofrece una serie de recursos y alertas inteligentes diseñadas para fortalecer la protección de los activos digitales.

Binance, líder global en infraestructura de blockchain y activos digitales, ha dado un paso significativo en la protección de los usuarios al lanzar su Guía de Seguridad de Cuentas 2026. Este recurso educativo busca dotar a los usuarios de las herramientas y conocimientos necesarios para mantener sus activos a salvo.

El vicepresidente regional de Binance para América Latina, Guilherme Nazar, enfatizó que «la seguridad es una parte esencial de nuestra infraestructura», subrayando la importancia de construir capas de protección que operen en tiempo real.

Guía de Seguridad: Educación y Prevención como Prioridad

Este documento se centra en reconocer las amenazas más comunes que podrían comprometer una cuenta, posicionando la educación del usuario como la primera línea de defensa. Entre los riesgos más frecuentes se encuentra la suplantación de identidad, donde actores maliciosos se hacen pasar por representantes de Binance a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas.

Desde Binance, se aclara que nunca solicitarán:

Contraseñas

Códigos de autenticación

Acceso remoto al dispositivo del usuario

Protege tu Cuenta de Imitadores

La guía también advierte sobre las plataformas y activos digitales que intentan replicar la apariencia de Binance para engañar a los usuarios. Se aconseja siempre verificar que la URL sea https://binance.com y operar únicamente en canales oficiales.

Además, se alerta sobre las promesas de retornos garantizados, un indicador claro de potencial fraude. La guía sugiere usar Binance Verify antes de actuar en tales situaciones.

Capa de Protección Robusta y Accesible

La Guía de Seguridad 2026 introduce un enfoque en tres configuraciones de alta efectividad que trabajan de manera integrada:

Biometría: La verificación facial o de huella digital añade una autenticación sólida y segura.

Passkeys: Permiten una autenticación sin contraseña mediante una verificación criptográfica que protege mejor al usuario.

Código Anti-Phishing: Introduce un código personalizado que ayuda a verificar la autenticidad de las comunicaciones con Binance.

Alertas Tempranas: Prevención en Tiempo Real

Entre las características destacadas de la guía está el sistema de alertas tempranas, que avisa a los usuarios sobre acciones potencialmente riesgosas antes de que los fondos sean movidos. Este mecanismo actúa en tiempo real como una red de contención para la protección activa del usuario.

En caso de riesgos elevados, Binance puede pausar temporalmente los retiros mientras se realizan las verificaciones pertinentes, asegurando la integridad de los activos.

Compromiso con la Educación Continua

La guía se suma a las iniciativas educativas de Binance, que incluyen Binance Academy y otros recursos disponibles gratuitamente para todos los usuarios. La empresa reafirma su creencia de que la seguridad del ecosistema cripto se fortalece mediante información y empoderamiento del usuario.

La Guía de Seguridad de Cuenta 2026 está accesible a través del blog oficial de Binance, reflejando su continuo compromiso con la seguridad y la confianza en el ámbito digital.