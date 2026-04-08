Milei modera su postura ante las provincias antes de votación clave, mientras Sandra Pettovello se destaca

A pocos días de un estancamiento político, el oficialismo se prepara para avanzar con la ley de Glaciares, que promete ser un hito en medio de un complicado contexto.

Tras semanas de incertidumbre y debates internos, el oficialismo argentino parece encaminarse hacia la aprobación de la ley de Glaciares. Este movimiento podría marcar un respiro en sus esfuerzos legislativos después de enfrentar la crisis provocada por el caso Adorni.

Una Nueva Oportunidad para el Gobierno

En el corazón de la Rosada, las expectativas han crecido al confirmar que existen los apoyos suficientes para llevar a cabo la sanción de la ley de Glaciares. La agenda del Gobierno ha estado marcada por retrasos y dificultades, pero los tiempos están cambiando.

Próximos Pasos para el Oficialismo

Si todo sale como se prevé, esta aprobación podría ser solo el inicio de un ciclo de éxitos legislativos que incluirá el tratamiento de pliegos de jueces, modificaciones al Código Penal y propuestas como la ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger.

Alianzas Estratégicas en el Horizonte

Para asegurar los votos necesarios, el Gobierno está buscando apoyo entre los gobernadores que en el pasado ya respaldaron su agenda. Esta estrategia incluye discusiones intensas sobre el impacto de la situación política actual, donde los desacuerdos internos podrían amenazar la unidad del oficialismo.

Fondos Frescos en Juego

En un momento de necesidad, el Gobierno ha decidido liberar recursos, autorizando envíos de Aportes del Tesoro Nacional y un decreto que facilita adelantos de coparticipación a 12 provincias. Estos fondos, que pueden alcanzar hasta los 400 mil millones de pesos, son clave para alinear voluntades y acomodar la situación financiera de varias regiones.

Concesiones y Desafíos

A pesar de contar con aliados, el oficialismo también necesita la cooperación de opositores, especialmente en provincias que enfrentan serias crisis financieras. La Rioja, por ejemplo, ha declarado su situación de default, pero algunos diputados podrían dar el visto bueno a la ley, si se presentan incentivos adecuados.

Reacciones de las Provincias Beneficiadas

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que se opone a la ley de Glaciares, ha emitido un informe crítico sobre el comportamiento के legisladores de provincias que ya han recibido beneficios financieros. De los 27 mil millones de pesos enviados, un 74% se transfirió justo antes de que la Cámara Alta votara a favor de la iniciativa oficial.

Nuevos Acuerdos y Tensión Interna

Recientemente, el Gobierno ha firmado acuerdos con varios gobernadores para regularizar enviados de fondos atrasados destinados a cajas jubilatorias. Estas conversaciones son vitales para restaurar la confianza y asegurar el apoyo de las provincias en las votaciones cruciales que se avecinan.

El Rol de la Comunicación

Curiosamente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha aumentado su visibilidad reciente, mientras que el jefe de Gabinete se enfrenta a la controversia. A medida que el escenario político se define, la comunicación clara y efectiva será fundamental para allanar el camino hacia el éxito legislativo.