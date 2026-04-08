Revelan lista completa de nominados: ‘Belén’, de Dolores Fonzi, lidera con más candidaturas

Se revelaron las candidaturas de los Premios Sur 2026, donde la excelencia del audiovisual nacional brilla con fuerza. Este año, el foco está en «Belén», que ha acaparado la atención con sus 16 nominaciones.

Una Edición Que Sorprende

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina presentó la lista de nominados para los codiciados Premios Sur 2026, que celebran lo mejor del cine y las series nacionales.

Las Nominaciones Principales

Como era de esperar, Belén, protagonizada por la talentosa Dolores Fonzi, se convierte en la gran favorita con un total de 16 candidaturas. Otros títulos destacados incluyen La Mujer de la Fila, El Mensaje y 27 Noches.

Las Candidaturas por Categoría

Mejor Actriz de Reparto

Julieta Cardinali por Belén

Carla Peterson por 27 Noches

Camila Pláate por Belén

Mejor Actriz Revelación

Anika Bootz por El Mensaje

Camila Pláate por Belén

Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila

Mejor Actriz Protagonista

Mara Bestelli por El Mensaje

Marilú Marini por 27 Noches

Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila

Mejor Actor de Reparto

Luis Campos por La Mujer de la Fila

Fernán Mirás por Mazel Tov

Mejor Actor Revelación

Pedro Fontaine por Los Renacidos

Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto

Federico Heinrich por La Mujer de la Fila

Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo

Mejor Actor Protagonista

Alberto Ammann por La Mujer de la Fila

Daniel Hendler por 27 Noches

Sergio Podeley por Gatillero

Marcelo Subiotto por El Mensaje

Mejor Dirección

Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila

Iván Fund por El Mensaje

Cris Tapia Marchiori por Gatillero

Mejor Película de Ficción

Gatillero de Cris Tapia Marchiori

La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila

Mejor Serie de Ficción

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