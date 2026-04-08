Revelan lista completa de nominados: ‘Belén’, de Dolores Fonzi, lidera con más candidaturas

Los Nominados a los Premios Sur 2026: ¡Descubrí a los Favoritos del Cine Argentino!
Se revelaron las candidaturas de los Premios Sur 2026, donde la excelencia del audiovisual nacional brilla con fuerza. Este año, el foco está en «Belén», que ha acaparado la atención con sus 16 nominaciones.
Una Edición Que Sorprende
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina presentó la lista de nominados para los codiciados Premios Sur 2026, que celebran lo mejor del cine y las series nacionales.
Las Nominaciones Principales
Como era de esperar, Belén, protagonizada por la talentosa Dolores Fonzi, se convierte en la gran favorita con un total de 16 candidaturas. Otros títulos destacados incluyen La Mujer de la Fila, El Mensaje y 27 Noches.
Las Candidaturas por Categoría
Mejor Actriz de Reparto
Julieta Cardinali por Belén
Carla Peterson por 27 Noches
Camila Pláate por Belén
Mejor Actriz Revelación
Anika Bootz por El Mensaje
Camila Pláate por Belén
Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila
Mejor Actriz Protagonista
Mara Bestelli por El Mensaje
Marilú Marini por 27 Noches
Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila
Mejor Actor de Reparto
Luis Campos por La Mujer de la Fila
Fernán Mirás por Mazel Tov
Mejor Actor Revelación
Pedro Fontaine por Los Renacidos
Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto
Federico Heinrich por La Mujer de la Fila
Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo
Mejor Actor Protagonista
Alberto Ammann por La Mujer de la Fila
Daniel Hendler por 27 Noches
Sergio Podeley por Gatillero
Marcelo Subiotto por El Mensaje
Mejor Dirección
Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila
Iván Fund por El Mensaje
Cris Tapia Marchiori por Gatillero
Mejor Película de Ficción
Gatillero de Cris Tapia Marchiori
La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila
Mejor Serie de Ficción
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