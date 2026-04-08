San Luis: el pueblo minero donde la historia, la poesía y los paisajes se entrelazan

En el corazón de San Luis se encuentra La Carolina, un pueblo que combina paisajes de ensueño con una rica historia cultural y minera. Descubre por qué este encantador destino ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo para el turismo.

Un Pueblo con Historia y Belleza Natural

La Carolina, situada al pie del majestuoso cerro Tomolasta, es un pueblo que data de 1792 y alberga aproximadamente 300 habitantes. Fundado por Rafael de Sobremonte, este lugar destaca por sus paisajes cinematográficos y un ambiente de tranquilidad que invita a desconectar del bullicio de la ciudad.

Reconocimiento Internacional como Destino Turístico

En 2023, La Carolina recibió un prestigioso reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo, siendo catalogado como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Este galardón resalta localidades comprometidas con la preservación de su arquitectura, cultura y entornos naturales, así como la oferta de experiencias únicas para los visitantes.

Aventura en la Búsqueda de Oro

Este pintoresco pueblo minero permite a sus visitantes explorar antiguas minas y su famoso «río amarillo», que, como indica su nombre, atraviesa el pueblo con un color dorado rojizo y pequeñas pepitas de oro en sus aguas. Los turistas pueden participar en emocionantes excursiones buscando este preciado metal utilizando un utensilio tradicional conocido como paila.

Rutas de Senderismo y Deportes de Aventura

La belleza natural de La Carolina se complementa con actividades al aire libre. Los cerros Tomolasta y Sololosta son ideales para practicar rappel, parapente y trekking, mientras que los ríos y arroyos ofrecen paisajes dignos de una postal que atraen tanto a turistas como a locales.

Cultura y Literatura en Cada Rincón

La Carolina también es un homenaje a la memoria de Juan Crisóstomo Lafinur, un destacado poeta argentino. El Museo de la Poesía Manuscrita Juan Crisóstomo Lafinur, ubicado en su lugar de nacimiento, preserva documentos y objetos que cuentan la historia de su vida y obra, convirtiéndose en un atractivo imperdible para quienes buscan sumergirse en la historia literaria de la provincia.