Marcha de antorchas de UEPC en Córdoba por el conflicto salarial docente

Título: Protestas Docentes en Córdoba: La Lucha por Mejoras Salariales Continúa

Bajada: Esta tarde, los educadores de UEPC Capital marcharán en la ciudad de Córdoba y otras localidades para exigir mejoras salariales y expresar su descontento ante la actual situación.

Este miércoles por la tarde, miembros de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital se movilizarán en Córdoba y en diferentes localidades de la provincia como parte de un conflicto salarial que aún no se ha solucionado. La concentración en la capital comenzará a las 18:30 en Maipú 30, donde se dará inicio a una marcha de antorchas para visibilizar su reclamo.

La movilización se lleva a cabo en un contexto de conciliación obligatoria, lo que ha resultado en la suspensión de un paro de 72 horas que había sido aprobado en asamblea. No obstante, desde el gremio insisten en que esto no pone fin al conflicto.

Una Lucha Abierta por Mejoras Salariales

El secretario general de UEPC Capital, Franco Boczkowski, destacó que el conflicto sigue abierto y criticar la falta de propuestas del Gobierno para atender sus demandas. «Estamos en estado de deliberación y movilización. La lucha en las calles continúa», afirmó Boczkowski.

Demandas Clave de los Educadores

Los docentes exigen una recomposición salarial del 40% para poder por lo menos superar la línea de pobreza y la devolución de los descuentos aplicados durante las jornadas de paro. Esta protesta se inserta dentro de un plan de acción que se mantendrá en efecto hasta recibir una oferta adecuada del Gobierno provincial.

Unidad de los Trabajadores Estatales

La jornada de protesta incluirá también a trabajadores de la salud y del Poder Judicial, quienes se unirán en esta convocatoria que busca mostrar la solidaridad entre distintos sectores estatales. Boczkowski enfatizó: «Los trabajadores estatales de Córdoba enfrentan una situación de pobreza generalizada».

Una Respuesta Colectiva a la Crisis

El líder gremial subrayó que la respuesta a esta situación se basa en la lucha y la unidad de los trabajadores. «Convocamos a todos a participar con antorchas y a unirse de manera colectiva desde cada escuela», concluyó Boczkowski.