Netflix revela sus estrenos: ¡todos sus personajes en el diván de la psicóloga de Envidiosa!

¡Netflix Argentina Presenta Nuevos Estrenos: Estrés y Risas en el Diván!

En un adelanto lleno de sorpresas, Lorena Vega retoma su icónico papel de Fernanda en la serie “Envidiosa”, ofreciendo un vistazo a las intrigantes historias que llegarán a la plataforma.

En su nuevo tráiler, titulado «Hecho en Argentina», Lorena Vega vuelve a ser Fernanda, la psicóloga más famosa de Netflix Argentina. Desde su consultorio, donde ha conquistado al público, la actriz escucha las preocupaciones y obsesiones de diversas personalidades, anticipando las próximas producciones de la plataforma.

Un Despido a lo Grande: La Última Temporada de “Envidiosa”

El primer invitado en el adelanto es Adrián Suar, quien revela que está abrumado por la producción de la última temporada de “Envidiosa”. Con esto, Suar confirma que se avecina el final definitivo de la serie, programado para el 29 de abril.

Adelantos de Nuevas Producciones

Además, Suar aprovecha para compartir detalles sobre “Gordon”, un thriller basado en hechos reales sobre Aníbal Gordon, un criminal vinculado a la violencia política de los años 70. Esta emocionante serie se estrenará en el segundo semestre de 2026.

La Vida de Moria Casán: Una Anticipación Glamour

La primera paciente que llega al diván es Vicky, quien comparte su fascinación por Moria Casán y sus célebres frases. La serie biográfica sobre la diva, protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala, tiene su estreno fijado para el 14 de agosto.

Las Sorpresas No Terminan Aquí

También se presenta a Caro Pardíaco, quien anuncia “Carísima”, la primera serie corta de Netflix, compuesta por diez episodios de solo diez minutos. Asimismo, Emiliano Martínez se suma al elenco de “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, un proyecto creado por Hernán Casciari e ilustrado por Liniers.

Proyectos Emocionantes en el Horizonte

Entre los anuncios, se destaca el regreso de Peter Lanzani en una nueva película del director Santiago Mitre, que verá la luz en 2027, además de la esperada segunda temporada de “El Eternauta” y la tercera de “En el barro”.

Mafalda y el Espiritu Argentino

El tráiler concluye con la icónica Mafalda, quien resume el espíritu del avance con la frase: “Qué lindo todo lo hecho en Argentina”. Este entusiasmo contagió a las redes sociales, donde los seguidores de la serie han aclamado a Fernanda, sugiriendo que debería atender a toda la Argentina.

Una Estrategia Regional en Crecimiento

Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido para Latinoamérica, señaló que Argentina se ha convertido en un pilar de su estrategia, valorando su rica tradición audiovisual y su capacidad para contar historias de resonancia universal. Este nuevo anuncio reafirma el compromiso de Netflix con la industria audiovisual argentina.