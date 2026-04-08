Conflicto Mediático: Duggan y Pagni en el Ojo de la Tormenta por Lilia Lemoine

Una reciente editorial de Carlos Pagni ha desatado un intenso intercambio de críticas y defensas entre figuras del gobierno de Javier Milei. ¿Qué desató la furia de Lilia Lemoine?

Carlos Pagni, conocido periodista de LN+, lanzó un contundente diagnóstico sobre la administración de Javier Milei en su programa Odisea Argentina. Al referirse al gobierno, lo calificó como un espacio marcado por «una gran incapacidad» y «una especie de parálisis de gestión». Además, criticó la comunicativa, tildándola de «pésima» y señalando la «incapacidad llamativa» de los funcionarios para abordar las controversias actuales. En el centro de esta crítica se encuentra el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien Pagni considera ha exacerbado la mala comunicación del gobierno.

¿Un Elogio que Justifica la Mediocridad?

Sin embargo, la verdadera pólvora en esta crítica fue el comentario que Pagni hizo sobre Lilia Lemoine. Aunque reconoció las «excentricidades» de la diputada, la catalogó como «la vocera más inteligente que tuvo este gobierno», un juicio que sin duda resalta la mediocridad del equipo de Milei.

La Respuesta de Lemoine: Un Ataque sin Cuartel

La reacción de Lemoine no se hizo esperar. En su cuenta de X, minimizó cualquier lectura positiva de las palabras de Pagni, afirmando: «El que se queda con esa lectura es inocente» y denotando su desdén con un comentario mordaz hacia el periodista: «Qué MIERDA que es Pagni. Como hijo de puta es muy bueno».

Pandora y el Peligro de las Palabras

El intercambio no terminó ahí. En un giro inquietante, cuando se le recordó el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Lemoine involucró a su colega de bloque Marcela Pagano al afirmar: «Si aparece un periodista muerto responsabilizo a Marcela Pagano». Este comentario explosivo ilustró la creciente tensión interna dentro del oficialismo, un punto que Pagni había destacado anteriormente al hablar del «internismo feroz» que atraviesa al gobierno actual.