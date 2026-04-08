Netflix lanza un documental inédito sobre Silvina Luna con su voz y nunca vistas imágenes

La icónica figura argentina Silvina Luna será el foco de una nueva docuserie de Netflix, que promete ofrecer una perspectiva íntima y conmovedora de su vida, narrada por ella misma.

La plataforma de streaming ha revelado que «Perfecta: La voz de Silvina Luna» llegará a mediados de 2027, ofreciendo una profunda mirada a los últimos años de la conductora y modelo. Esta producción se ha diseñado para presentar su historia a través de materiales inéditos, audios y videos grabados por Silvina antes de su fallecimiento.

Anuncio de la Nueva Producción

Netflix incluyó el documental en su reciente adelanto sobre los estrenos argentinos programados para 2026 y 2027. Este anuncio generó un gran revuelo, convirtiéndose en uno de los temas más comentados junto al resto de los emocionantes estrenos de la plataforma.

Un Retrato Íntimo y Personal

La serie se describe como “un retrato íntimo” de la vida de Silvina, construido a partir de su propio testimonio. A través de imágenes, audios y grabaciones personales, el proyecto busca resaltar la vulnerabilidad y la lucha de la artista durante sus últimos años.

La Lucha Contra las Consecuencias de la Cirugía Estética

Los últimos años de Silvina estuvieron marcados por sus problemas de salud, derivados de una intervención quirúrgica en 2011 realizada por Aníbal Lotocki. Luna denunció que le inyectaron metacrilato, lo que desencadenó un deterioro físico severo y complicaciones de salud que se agravaron con el tiempo. La modelo comenzó a experimentar dolor intenso, internaciones constantes y, finalmente, insuficiencia renal, lo que la llevó a necesitar diálisis a partir de 2016.

Una Voz que No se Apaga

Silvina decidió compartir su experiencia con el público, utilizando sus redes sociales, entrevistas y videos personales. Su deseo de documentar su historia y advertir sobre los riesgos de las operaciones estéticas se ha recogido en el nuevo documental.

Su Legado y el Impacto en la Cultura Argentina

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras 79 días en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su historia, llena de valentía y lucha, será honrada a través de este documental. Según diversas fuentes, el proyecto no solo lidiará con su vida pública, sino que también incluirá testimonios de personas cercanas, como su hermano Ezequiel e íntimas amigas, quienes compartieron su viaje hasta el final.

Un Proyecto que Refleja sus Deseos

El periodista Ángel de Brito ha comentado que la idea del documental nació del mismo deseo de Silvina de contar su verdad. Con un enfoque que va más allá de la superficialidad de la fama, este proyecto buscará resaltar el legado de Luna y sus luchas personales, ofreciendo al público una nueva perspectiva de quien fue y del impacto que dejó en la sociedad argentina.

La Esencia de Silvina Renovada

Damián Rojo, otro de los involucrados en el proyecto, subrayó que el documental no se centrará únicamente en la imagen glamorosa de Silvina, sino que presentará una realidad cruda y auténtica. Según él, esto permitirá que los espectadores vean imágenes inéditas y escuchen la voz de Silvina de una manera innovadora y conmovedora.

Más que un simple relato biográfico, «Perfecta: La voz de Silvina Luna» se perfila como una emotiva despedida, brindando una oportunidad única para que su voz resuene de nuevo, pero esta vez sin filtros ni intermediarios.