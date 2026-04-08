15 años de prisión para ‘la reina de la ketamina’ por la sobredosis que causó la muerte de Matthew Perry

La historia de Jasveen Sangha, apodada "la reina de la ketamina", da un giro dramático tras su condena a 15 años de prisión por la venta de drogas que llevaron a la muerte del famoso actor Matthew Perry.

Un Imperio de Drogas en Hollywood

Jasveen Sangha, de 42 años, se convirtió en una figura influyente en el entorno de las celebridades de Hollywood, comercializando una variedad de sustancias controladas. En marzo del último año, las autoridades llevaron a cabo una redada en su casa en North Hollywood, donde se encontraron múltiples viales de ketamina, metanfetamina, cocaína y Xanax. Este operativo reveló un oscuro negocio de tráfico de drogas que estaba en funcionamiento desde al menos 2019.

La Trágica Muerte de Matthew Perry

Matthew Perry, reconocido por su papel en «Friends», fue hallado sin vida en su jacuzzi en 2023. Las investigaciones revelaron que su muerte fue provocada por una sobredosis de ketamina. Este trágico evento fue el catalizador que sacó a la luz la red criminal asociada a Sangha.

Detalles del Caso

El 18 de agosto de 2025, Sangha se declaró culpable de varios delitos, incluidos los de distribución de ketamina que resultaron en lesiones o muerte. La condena incluyó una pena de 15 años de prisión, así como tres años de libertad condicional supervisada. Durante la audiencia, la madrastra de Perry solicitó al juez que impusiera la máxima pena posible, denunciando el daño irreversible que su actuar causó a su familia.

Un Negocio Siniestro

La fiscalía argumentó que Sangha no solo vendía drogas a Perry, sino a otros clientes de alto perfil. En total, cinco personas han sido acusadas de contribuir a la muerte del actor. Los coacusados, que incluyen médicos y asistentes, también han enfrentado severas consecuencias legales. Algunos ya han sido condenados a prisión; otros, como su asistente personal, siguen esperando juicio.

La Red de Tráfico de Drogas

Las autoridades afirmaron que Sangha manejaba un «emporio de ventas de drogas», donde registraba transacciones por miles de dólares en un diario. Aunque inicialmente negó las acusaciones, decidió cambiar su estrategia antes del juicio, admitiendo su papel en la distribución de ketamina y otras sustancias. Además, su conexión con la víctima mereció atención especial, y las evidencias apuntan a que estuvo involucrada en más de un caso de sobredosis mortal.

Implicaciones y Repercusiones

La situación pone de relieve los peligros del abuso de sustancias controladas en la comunidad de Hollywood. Las autoridades han declarado que el mercado de ketamina es un «territorio salvaje», donde la delgada línea entre el uso médico y el abuso se cruza fácilmente. Sangha, que llevó una vida de excesos y glamour, se enfrenta ahora a una realidad muy distinta en prisión.

Reflejos en la Industria del Entretenimiento

La trágica historia de Perry y la revelación de la red de tráfico de drogas subrayan la necesidad de un enfoque más amplio sobre el manejo de adicciones en la industria del entretenimiento. Las personalidades de alto perfil son vulnerables a las tentaciones y, en muchos casos, las consecuencias son devastadoras tanto para ellos como para sus seres queridos.