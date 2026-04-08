Arrancó la Sesión en Diputados: El Oficialismo Logra Quórum con el Respaldo de Gobernadores

La Cámara de Diputados se prepara para una intensa sesión donde se discutirá la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca modernizar el marco regulatorio sobre la explotación minera en Argentina y que cuenta con el respaldo de varios sectores políticos.

Quórum Logrado: El Oficialismo Avanza

Con el apoyo del PRO, la UCR y varios gobernadores, el oficialismo logró el quórum necesario para iniciar la sesión que transformará la Ley de Glaciares. Esta normativa, que ya recibió media sanción en el Senado, es altamente demandada por las provincias mineras.

Apoyo Crucial de Gobernadores

Los libertarios, en un movimiento estratégico, coaligaron fuerzas con legisladores que responden a gobernadores como Marcelo Orrego de San Juan y Raúl Jalil de Catamarca, así como los representantes de Misiones y Mendoza. Este respaldo político es fundamental para el avance del proyecto.

Divisiones en el Quorum

A pesar del amplio apoyo, la sesión no está exenta de divisiones. Algunas figuras, como la santafesina Gisela Scaglia y Ignacio García Aresca, muestran posturas encontradas, reflejando las tensiones internas dentro de las estructuras partidarias.

Preparativos para un Debate Extenso

Los líderes de bloque acordaron que más de 60 oradores participarán en el debate, el cual se prevé que se extienda hasta la madrugada. La jornada comenzó con protestas por la prohibición del ingreso de ciertos medios a la Casa Rosada, en un contexto de acusaciones de desinformación.

Rechazos y Propuestas Fallidas

Las iniciativas de la oposición no lograron avanzar, incluyendo un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre ciertas controversias. A pesar de obtener 124 votos a favor, la falta de mayoría requerida impidió que la moción prosperara.

La Ley de Glaciares en Foco

La reforma busca modificar la ley 26.639, que protege glaciares y periglaciares desde hace 15 años. Bajo esta nueva normativa, los gobernadores tendrán el poder de decidir si las áreasindeadas para la minería son viables en cuanto al recurso hídrico.

Impacto Ambiental y Judicialización

La propuesta incluye la creación de un inventario a cargo del IANIGLA. Sin embargo, desde la oposición se alerta que este proceso podría llevar a la judicialización de la ley, desafiando los mandatos estipulados en la Constitución sobre los recursos naturales y su prestación.