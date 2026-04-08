Familia en Movimiento: ‘Mi Contundente Situación’, una Obra que Transforma las Relaciones

Renace en el Teatro Colón: "Mi contundente situación", la nueva propuesta de Diana Szeinblum

El Centro de Experimentación del Teatro Colón da la bienvenida a "Mi contundente situación", la obra que promete conmover al público. A partir del 9 de abril y hasta el 18 de este mismo mes, la coreógrafa Diana Szeinblum explora en su pieza los lazos familiares a través de la danza.

Un viaje a la memoria a través de la danza Esta nueva presentación de «Mi contundente situación» surge tras seis funciones previas en 2025, ampliando su perspectiva sobre temas como la memoria física y las conexiones afectivas. La obra se adentra en cómo los vínculos primarios se quedan grabados en nuestros cuerpos.

Familia y danza: una conexión única Con una premisa innovadora, la obra reúne a pares familiares en el escenario, como padres e hijos, con el objetivo de «juntar los cuerpos, no las relaciones», según palabras de Szeinblum.

Trayectoria de Diana Szeinblum Szeinblum cuenta con una formación robusta, que incluye el Taller de danza del Teatro San Martín y su paso por el Ballet Contemporáneo del mismo teatro bajo la dirección de Oscar Araiz. En 2003, creó su obra «A la hora del oro», y su trayectoria la llevó a transitar por la Folkwang Tanz Schule, famosa por su legado en la danza moderna.

Las raíces de la danza moderna Pina Bausch, otro ícono de la danza contemporánea, también dejó su huella en esta escuela, cimentando un legado que influyó en muchos coreógrafos, incluido Szeinblum. Ella se interesa en lo que queda en el cuerpo más allá de las historias familiares, capturando “rastros que permanecen incluso cuando las palabras no son suficientes”.

Los dúos que danzan la utopía La coreografía refleja una «pequeña utopía doméstica», mostrando la posibilidad de restablecer conexiones primordiales que el tiempo ha diluido. El elenco cuenta con dúos familiares, incluyendo a Rodolfo Opazo y Quío Garat Opazo, así como a Rafael y Lorenzo Nir junto a la propia Szeinblum, entre otros.

Música y movimiento en armonía La música en vivo de Macarena Aguilar Tau (MAQ) complementa la danza, creando un diálogo que se genera en tiempo real con las interpretaciones en el escenario.

Explorando lo autobiográfico y lo ficcional En declaraciones recientes, Szeinblum destacó la tensión entre lo conocido y lo imaginado, donde cada dúo inicia con su identidad familiar: «Mi mamá y yo», acercando al espectador a su historia personal y compartida.

Una danza del futuro «Mi contundente situación» se enmarca en la tradición de la danza conceptual del siglo XX, haciendo uso de intérpretes de diversas formaciones y se nutre de aspectos filosóficos y emocionales profundos.