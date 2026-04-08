Banco Mundial prevé un crecimiento del 3,6% para la economía argentina en 2026

Con un alentador pronóstico de un crecimiento del 3,6% para 2026 y del 3,7% para 2027, Argentina tiene la oportunidad de consolidar un ciclo de expansión económica tras años de dificultades.

Perspectivas Positivas para Argentina

Según el último informe del Banco Mundial, se estima que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino experimentará un aumento significativo en los próximos años. Este informe, correspondiente al Panorama Económico de América Latina y el Caribe, resalta un crecimiento del 4,4% en 2025, marcando un hito para el país si se cumplen estas proyecciones, que representarían el primer período de tres años consecutivos de crecimiento desde 2008.

Oportunidades en el Contexto Regional

Las estimaciones del Banco Mundial destacan que el crecimiento argentino contrastará con el 1,6% previsto para Brasil y el 1,3% para México en el mismo periodo, subrayando la fortaleza de la economía local en un contexto regional débil.

Reformas y Avances del Gobierno

El informe también resalta los avances en la administración de Javier Milei, quien ha impulsado una agenda pro-crecimiento que incluye reformas tributarias y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), además de un acuerdo estratégico con Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.

Advertencias del Banco Mundial

A pesar del optimismo, los economistas del Banco Mundial advierten sobre importantes riesgos económicos, incluidos los relacionados con el sector externo y las limitaciones del acceso a financiamiento. Resaltan que las reservas internacionales negativas del país y sus considerables necesidades de financiamiento externo podrían complicar el escenario económico.

Retos en la Región

A nivel regional, se proyecta un crecimiento del PBI del 2,1% en 2026, cifra que se considera insuficiente para generar mejoras significativas en la calidad de vida de la población. Esto pone a América Latina nuevamente entre las zonas con menor crecimiento en el contexto global.

Críticas al Régimen de Tierra del Fuego

El informe también critica el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, catalogándolo como un ejemplo de política industrial fallida. Se argumenta que este esquema, creado para promover el empleo y la población en la isla, ha generado un costo fiscal elevado sin mejoras en productividad o tecnología.

Implicaciones de los Incentivos

Las distorsiones del régimen, especialmente las exenciones arancelarias y el crédito fiscal al IVA, en lugar de incentivar la innovación, han favorecido la importación de insumos para su reventa en el continente, generando una dependencia que amenaza con perpetuar el estancamiento del desarrollo local.

Un Futuro a Definir

La combinación de incentivos y políticas públicas en Tierra del Fuego, a juicio del Banco Mundial, se sostiene más por intereses políticos que económicos, lo que reduce la autosuficiencia de la actividad económica en la región.