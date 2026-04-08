CNV Permite a los FCI Invertir Más en Plazos Fijos

La reciente medida de la Comisión Nacional de Valores busca optimizar los rendimientos de los Fondos Comunes de Inversión, permitiendo una mayor flexibilidad sin sacrificar la liquidez.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado un cambio significativo en la regulación de los Fondos Comunes de Inversión (FCI). A través de la Resolución General Nº1126, ahora se permite a los FCI destinar hasta un 60% de su patrimonio a plazos fijos, tanto los tradicionales como los precancelables.

Mejoras en el Rendimiento de Inversiones

Este cambio tiene como objetivo principal mejorar los rendimientos sin poner en riesgo la liquidez. Con la nueva normativa, el límite de inversión en plazos fijos no precancelables ha sido elevado del 50% al 60%, siempre y cuando la duración promedio de los activos valuados a devengamiento no sea mayor a 30 días.

Condiciones de Liquidez Reforzadas

Para asegurar una adecuada gestión de la liquidez, se establece que al menos el 65% del total de activos que el FCI mantenga deberá ser en valores a devengamiento. Además, se incrementa el límite de inversión en plazos fijos precancelables de 50% a 60% del patrimonio total.

Equilibrio y Riesgo Controlado

A pesar de estas ampliaciones, se mantiene un límite conjunto del 70% para la inversión en ambas modalidades, lo que asegura un balance entre rendimiento y seguridad financiera.

La CNV ha señalado que este cambio es fruto del continuo monitoreo realizado en colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto permitirá a los administradores de fondos adaptarse mejor a la creciente demanda de instrumentos de corto plazo, manteniendo la estabilidad del sistema financiero.

Atractivo para Inversores

Expertos del mercado sugieren que este ajuste permitirá a los FCI mejorar la eficiencia en la asignación de activos, ofreciendo rendimientos más atractivos tanto para inversores minoristas como institucionales. En tiempos recientes, los Money Market han emergido como una opción de bajo riesgo y alta liquidez, ideal para empresas y particulares que buscan colocar sus excedentes de caja.

Con estos cambios, se espera que los retornos para los inversores se alineen con las tasas de interés actuales en el sistema bancario, haciendo de esta una oportunidad favorable en el mercado.

Acciones Continuas para Dinamizar el Mercado

Este desarrollo es parte de una serie de iniciativas de la CNV destinadas a revitalizar el mercado de capitales en Argentina. Entre las propuestas futuras, se contempla la creación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) del Merval, facilitando el acceso y la diversificación para los inversores.