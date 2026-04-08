OpenAI sugiere impuestos a robots y un fondo público financiado por empresas de IA

OpenAI propone un nuevo modelo para redistribuir los beneficios de la inteligencia artificial

La empresa ha revelado un plan sorprendente para asegurar que la inteligencia artificial beneficie a toda la sociedad y no solo a unas pocas corporaciones. Descubre las medidas que promete implementar.

Un fondo público para el bienestar social

OpenAI ha propuesto la creación de un fondo de riqueza pública financiado por las empresas de inteligencia artificial. Este fondo tiene como objetivo redistribuir sus rendimientos entre los ciudadanos, similar a modelos existentes como el Fondo Permanente de Alaska, que reparte ganancias de recursos naturales entre su población.

La compañía argumenta que este enfoque permitirá que los beneficios derivados del avance tecnológico no se concentren en un pequeño grupo, sino que contribuyan al bienestar general de la sociedad.

Impuestos a la automatización

Ante la creciente automatización, OpenAI ha sugerido la creación de impuestos específicos para sistemas automatizados y programas de inteligencia artificial. Este enfoque busca garantizar el flujo de ingresos públicos, aun cuando el papel del trabajo humano disminuya en la economía.

Además, la empresa aboga por fortalecer los sistemas de protección social, proponiendo medidas como seguros de desempleo adaptados a la nueva realidad laboral y asistencia económica para quienes pierdan sus empleos por la automatización.

Jornadas laborales más cortas y acceso equitativo a la IA

OpenAI también plantea la posibilidad de implementar semanas laborales de cuatro días, siempre que no se vea afectada la productividad. Este cambio podría traducirse en mejores condiciones laborales y más tiempo libre para los trabajadores.

Otro aspecto clave es el acceso universal a la inteligencia artificial, considerándola un derecho que debería estar disponible para toda la población, especialmente para aquellos con menos recursos.

Compromiso con la seguridad y la regulación

Más allá de lo económico, OpenAI destaca la necesidad de establecer protocolos de seguridad para abordar los riesgos que puede conllevar la inteligencia artificial avanzada. La empresa aboga por una regulación coordinada entre las corporaciones tecnológicas y los gobiernos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, subraya la importancia de que las decisiones que afectan a la sociedad no se dejen en manos de una sola entidad, afirmando que la industria debe afrontar con seriedad los desafíos que plantea la IA sobrehumana.